Anne Hathaway corona el 2026 con "El final de la Calle Oak": cómo es su nueva película
Después de brillar en "El diablo viste a la moda" y "La odisea", la leyenda de Hollywood vuelve al cine. Conocé todo sobre "El final de la calle Oak".
Pocas figuras en Hollywood poseen la capacidad de transformar cada elección de su carrera en un acontecimiento cinematográfico. Este 2026 está demostrando ser uno de los años más prolíficos, versátiles y ambiciosos en la trayectoria de Anne Hathaway, quien continúa reafirmando su estatus como una de las actrices más completas de su generación.
Con una agenda de estrenos que abarca desde la intriga fantástica hasta el thriller psicológico más oscuro, la ganadora del Oscar se adueña de la gran pantalla desplegando un abanico interpretativo imponente.
En este recorrido de alto impacto para la taquilla global, todas las miradas están puestas en el hito central de su calendario: este jueves 13 de agosto, los cines recibirán el esperadísimo estreno de "El final de la calle Oak", un deslumbrante blockbuster de ciencia ficción y supervivencia donde comparte protagonismo con Ewan McGregor.
Sin embargo, la dominación de Hathaway no se detiene en esto porque en octubre, la actriz volverál cine encabezando "Verity", la esperada adaptación del best seller de Colleen Hoover junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett.
"El final de la calle Oak": una pesadilla cósmica sobre la supervivencia familiar
"El final de la calle Oak" propone una experiencia inmersiva que combina la adrenalina del cine de catástrofe, la intriga de la ciencia ficción de culto y el drama humano de una familia al límite.
La historia comienza en la aparente calma de un típico vecindario residencial. Sin embargo, la rutina de la familia Platt se destruye en un segundo cuando un misterioso e inexplicable evento cósmico arranca literalmente a toda la calle Oak de sus cimientos suburbanos, transportando a las casas y a sus habitantes a una dimensión o planeta desconocido e irreconocible.
Sin referencias geográficas, rodeados por una naturaleza hostil y fenómenos físicos inexplicables, Denise Platt (Anne Hathaway) y su esposo Greg (Ewan McGregor) descubren rápidamente que la clave de la supervivencia no dependerá solo de la astucia individual, sino de mantenerse férreamente unidos. Junto a sus hijos —interpretados por los jóvenes Maisy Stella y Christian Convery—, la familia deberá adaptarse a pasos agigantados a un entorno donde cada metro recorrido puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Detrás de la escala visual y la tensión constante de la película se encuentra el sello inconfundible de su escritor y director, David Robert Mitchell. Reconocido mundialmente por redefinir el terror contemporáneo con It Follows y por la atmósfera hipnótica de Under the Silver Lake, Mitchell construye en esta ocasión una fábula de ciencia ficción que no le teme a la incomodidad ni a la espectacularidad.
Anne Hathaway en 2026: cine de calidad y versatilidad
El estreno de El final de la calle Oak consolida un momento de gracia absoluta para Hathaway. Tras explorar proyectos diversos en la primera mitad del año, el rol de Denise Platt le permite encarnar a una madre protectora, visceral y resolutiva, alejándose de los roles tradicionales para ensuciarse las manos en un relato de pura supervivencia física y emocional.
"El final de la calle Oak" estrena este 13 de agosto y es la coronación del 2026 para una de las actrices que ya se convirtió en leyenda en Hollywood.
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