Carla Peterson detalló intimidades de su relación con Martín Lousteau

Hoy nuestro más grande amor cumple años. Seguimos caminando juntos . Te amamos. No esperes el momento perfecto, hacé perfecto el momento. Esperas algo? Entonces andá y hacé que pase porque lo único que cae del cielo es la lluvia. Que seas muy feliz hijo hermoso. Te amamos mama y papá @gugalusto

Luego de esto, habló directamente de Lousteau y contó cómo reacciona cuando la ve actuar. “A Martín le encanta verme actuar. Creo que soy su actriz favorita. Le comento cosas de las obras y me hace buenas devoluciones. Es una persona inteligente y sensible”, afirmó. A su vez, para cerrar, Peterson brindó detalles sobre cómo es la personalidad de Gaspar.

“Los números no le gustan tanto, no le cuestan pero no le gustan. Le gusta mucho leer, lee un montón. Y mirar películas”, explicó. Tras esto, dejó una confesión para cerrar: “Ahora nuestro hijo es preadolescente, en estos tiempos, yo no entiendo absolutamente nada del lenguaje de los chicos, de lo que ven”.