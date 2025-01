Carmen Barbieri se iría de El Trece: ¿la echaron?

Además, Barbieri sólo cumpliría con la conducción de la semana entrante. Entre los trascendidos se supo que la emisora realizaría un ajuste en la grilla y apuntaría a “algo más periodístico” y, por tanto, habrían decidido rescindir el contrato de la ex vedette, de común acuerdo.

No obstante, algunas versiones indicaron que el reemplazo de la conductora sería Belén Ludueña, quien lleva adelante una relación con Jorge Macri. Anteriormente, Ludueña iba a ser la conductora del noticiero central del canal América junto a Rolando Graña y finalmente, desistió porque estaría al frente de otro programa a partir de marzo.

Carmen Barbieri explotó contra Graciela Alfano: las divas se cruzaron al aire

El cruce entre Carmen Barbieri y Graciela Alfano generó revuelo en Mañanísima. La histórica vedette participó de un móvil desde Punta del Este en medio de un momento personal difícil, tras confirmar su separación del empresario Carlos Bustin. Sin embargo, la charla se tornó tensa cuando Alfano tuvo un gesto que descolocó a la conductora.

Durante la entrevista, Carmen intentó preguntarle sobre su vida sentimental, pero la respuesta de Alfano fue tajante: “Le estoy hablando a Majo”, cortándole el diálogo de manera abrupta. La actitud no pasó desapercibida y, una vez finalizada la comunicación, Barbieri no se guardó nada.

Ese fue el primer disparador. Pero después hubo otro. La Alfano hablaba de las partes íntimas de su cuerpo y del cuidado que les dispensa, poniendo el foco en la actividad sexual como motor de todos los tratamientos que se hace "ahí abajo", como dijo ella. Carmen, que llevaba unos cuantos minutos callada, volvió a la cancha para interrumpirla y agregar "también por la salud, porque llega una edad donde ya tenemos que cuidarnos de un montón de cosas. Del prolapso, por ejemplo".

Alfano reaccionó de inmediato con una frase que tampoco le hizo gracia a Barbieri. "¡¡Ay lo de la edad lo dirás por vos!! Yo ni pienso en eso". Carmen recogió el guante y le tiró "y sí, querida, porque yo soy una mujer normal, como cualquiera, una señora que el año que viene... bueno, no, este año porque ya estamos en 2025, voy a cumplir 70 años y el prolapso es algo para tener en cuenta y que nos debe ocupar". "Mirá, yo también soy una mujer normal y ya cumplí 27 al revés y estoy lo más bien. Igual tengo que decir que es verdad, no se puede desatender la salud, es cierto eso".

Tras el desaire, Carmén habló cuando la entrevista ya había concluido y dijo: “Yo he pasado un momento genial, pero no ha sido este. No puede ser tan maleducada una persona que la saludo y no me contesta en mi programa, yo soy la conductora. No puede ser que no me conteste”, lanzó con evidente molestia.

Luego, sumó otro detalle que la incomodó aún más: “Después le digo algo y enseguida me ataca con la edad. Yo tengo 69 años y lo llevo bien. Gracias a Dios estoy viva. He pasado por momentos malos y estoy viva, sobreviví. Estoy con ustedes, soy feliz. ¿Qué más puedo pedir?”.

Pese a la tensión, la conductora reconoció la vulnerabilidad que mostró su invitada: “No hacía falta. Está divina, es buena gente. ¿Vos viste cómo lloró? Estaba tan emocionada. ¿Cómo yo voy a cortar toda esta maravillosa conversación que tenían? Pero yo soy la conductora, y si te saludo, no me cortes”. Para cerrar, deslizó una posible interna de larga data: “Capaz que tiene algún problema conmigo. Ella siempre pensó que yo salía con Matías, y no fue así, al contrario, es como si fuese un hermano para mí”.