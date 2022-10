Ex Casi ángeles habló de los rumores de romance entre Lali Espósito y Peter Lanzani

En este sentido, agregó: “Está bueno de que cada uno que estuvo en Casi Ángeles tenga la oportunidad de mostrar lo que es, es gente que tiene pasión y a esto hay que ponerle eso, tuvimos suerte de tener oportunidades y hay que valorarlo a eso, a mi me da lo mismo si están juntos o no, se están divirtiendo cada uno desde su lugar, hace poco pude verla acá en Barcelona a Lali”.

Vico D’Alessandro

Sobre su encuentro con Lali Espósito en Barcelona, Victorio comentó: “No me dijo nada de Peter ni tampoco hablamos de nadie en particular, Lali tiene una fuerza bárbara, es una gran persona y no se olvida quién es, tiene un sello muy auténtico y a veces en la virtualidad todo es igual y encontrar a alguien así se nota, me pone muy feliz”, dijo al respecto Vico sobre sus amigos.

Recordemos que las versiones de romance entre Lali y Peter se instalaron después de algunas coincidencias en las redes sociales y distintos “gestos” de los artistas.