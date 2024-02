Céline Dion apareció por sorpresa en los Premios Grammy

"Aquellos que han tenido la suerte de estar aquí en los premios Grammy, nunca deben dar por sentado el tremendo amor y la alegría que la música trae a nuestras vidas y a todas las personas del mundo. Para mí es una alegría inmensa presentar esta noche el mismo premio que dos leyendas como Diana Ross y Sting me entregaron hace 27 años", añadió, antes de anunciar un nuevo premio para Taylor Swift, por su álbum Midnights.

En los próximo meses en Amazon Prime Video se estrenará un documental, titulado "I am Céline", dónde la artista canadiense cuenta cómo es es vivir con su enfermedad. "Estos últimos años han sido un desafío para mí, el viaje desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero sin dejar que me defina", afirmó.

"Mientras el camino para reanudar mi carrera como artista continúa, me di cuenta de lo mucho que he echado de menos estar con mis fans y verlos. Durante esta ausencia, decidí documentar esta parte de mi vida, para intentar crear conciencia acerca de esta condición tan poco conocida y ayudar a otros a compartir su diagnóstico", explicó.

Ante la posibilidad de volver a dar recitales, Céline Dion expresó: "Siento mucho decepcionarlos a todos una vez más. Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero las giras pueden ser muy difíciles incluso cuando estás al cien por cien. No es justo para ustedes seguir posponiendo los conciertos y, aunque me rompe el corazón, es mejor que lo cancelemos todo ahora hasta que esté realmente preparada para volver a los escenarios. Quiero que todos sepan que no me rindo... ¡y que estoy deseando volver a verlos!".