Céline Dion perdió el control de sus músculos

“No podemos encontrar ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante”, llegó a decir su hermana en agosto de este 2023 luego de que Céline fue diagnosticada en diciembre del año pasado. Asimismo, detalló en su momento: "Ella está escuchando a los mejores investigadores en el campo de esta rara enfermedad y lo hará tanto como sea posible. Siempre va más allá, siempre trata de ser la mejor, es algo innato en ella. Es disciplinada en todas las áreas de su vida”.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete y una de las mejores vocalistas del mundo, compartió un video en el que habló de esta rara enfermedad que afecta a uno en un millón. “He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado”, detalló.

