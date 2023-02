Charlotte Caniggia no ve a Mariana Nannis hace tres años: "La familia se abrió"

La cocina de "El hotel de los famosos 2" efectivamente se convirtió en un "confesionario", como apuntó luego Neri, sobre todo cuando la hija de Mariana Nannis decidió abrirse sobre la dinámica actual de su familia tras los escándalos, separaciones y mudanzas.

"Ahora es todo un poco raro... Desde que se separaron ambos medio que no nos hablan mucho", convino Charlotte cuando Rocío Marengo se extrañó de la distancia con Nannis "porque ella fue tan presente" durante la infancia de sus hijos.

"Yo me pelee con mi mamá y mi papá. Ahora estoy peleada con ellos, no me hablo. Lo superé, dije 'bueno, ya fue'. Fría. Antes me ponía re mal", siguió explicando Charlotte.

Ese desencuentro es un asunto que la mediática trata de no tocar pero, como ocurre con muchas cosas en su vida, eventualmente salió a la luz en televisión.

"La familia medio que se abrió. Creo que están mal ellos. Es triste para un hijo no poder disfrutar a sus padres. Tengo ganas, pero a veces le mando mensajes y no me contestan", reveló.

Luego Charlotte explicó el trasfondo de cómo fue crecer en una situación tan atípica. "Mi familia creo que es difícil porque es muy mediática. Mi papá es famoso, mi mamá también y creo que eso es bastante difícil", analizó una vez sola frente a la cámara de "El hotel de los famosos 2".

"Nunca me sentí la hija egoísta. Lo superé, antes lloraba. Le decía a mi novio: 'mamá me peleó'. y él me decía: 'bueno, basta, tu mamá es así. Tu papá es así, aceptalos'. Yo estoy con mi novio, que me acompaña y en ese aspecto me ayuda bastante con el tema familiar", señaló en referencia a Roberto Storino Landi.

"Mi hermano está igual que yo. Nos re gustaría estar en familia, pero bueno", señaló la modelo en referencia a su mellizo, Alex Caniggia.