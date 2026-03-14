Chayanne cerró su paso por Argentina haciendo vibrar y suspirar al Vélez

El primer gran de Chayanne momento con sus fans

Chayanne en Argentina Chayanne en Argentina

En medio del show, Chayanne se tomó un instante para mirar al público y hablar directamente con quienes lo acompañan desde hace décadas. Y el estadio estalló de emoción cuando expresó: “Qué placer tan grande estar aquí en Argentina. Qué bonito. Qué especial. Estoy súper agradecido. Son cosas que uno no espera. De verdad que es increíble todo esto para mí. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su casa. Yo también te amo, amor. Por abrirnos la puerta de su casa con tanto amor. Y como siempre digo, todo esto se ha hecho con cariño, con amor, y para ustedes. Así que, como siempre digo, esta noche ustedes manden, que yo obedezco”.

Mientras tanto, las fanáticas le gritaban de todo mientras el artista sonreía de manera complice y consciente del vínculo tan especial que mantiene con el público argentino, sobre todo, de lo que genera.

Un diálogo lleno de recuerdos y emoción

Ya entrada la noche, después de hacer vibrar y suspirar a todo el estadio, el cantante volvió a hablar con quienes estaban allí: las históricas “mamis”, pero también los “hijos”, "sus hijos", término que comenzó a hacerse viral y el cual el cantante hizo eco.

Chayanne en Argentina Chayanne en Argentina

“Es un amor inmenso. Qué especial este momento, es muy especial para mí, de verdad. Yo en la vida no doy nada por hecho y siempre hago las cosas como si fuera la primera vez. Así que este es mi primer show en Argentina. Así lo siento, porque doy todo. Cantar todas estas canciones con ustedes es increíble para mí. Porque cada uno de estos discos ha sido en distintas etapas. No sé dónde estaban cuando canté ‘Y tú te vas’. Pero de algo estoy seguro, que el video lo hice aquí en Argentina. Nos abrieron la pista en Ezeiza, aquí también en la ciudad. No sé si se acuerdan de ‘Torero’. Bueno, con ‘Torero’ tuvimos un poco de problema porque cerramos las calles del medio de la ciudad. Casí me matan. Pero fue hermoso y ha quedado plasmado ese recuerdo, es inolvidable. Yo ahí en la moto, las muchachas en el balcón… Son muchas memorias. Son muchas memorias. Me acuerdo cuando venía de Tandil, terminé el show allá, saludé a Susana Giménez, terminé en el programa de ella con tanto amor que siempre me ha dado, tanto cariño. Tinelli. Son muchos los que recuerdo. La novela de ‘Provócame’. Chucho, por favor. Son muchas cosas hechas aquí"

Y sumó: "Luego de eso fui al estudio y le puse la voz a una película de Disney, Enredados… ‘¡Rapunzel, tírame tu cabello!’. Y muchas cosas están guardadas… están guardadas como… como esta energía. Y han seguido pasando los años, no sé si en el último disco ya bailaron ‘Bailando bachata’. Fueron muchos discos. He estado en el escenario desde los 10 años y ya han pasado 20 de eso… 30… 40. Pero yo me siento entero, eh".

Entre cientos de comentarios un poquito subidos de tono, el cantante resalta y juega: "Amor, mira, yo te escucho. Tú también. Es que yo tengo el micrófono por aquí y yo escucho todo lo que dicen. Yo lo que quiero saber es lo que están pensando. De verdad… yo pienso igual. Es hermoso. Es hermoso y me están diciendo que yo vine a cantar, no como si estuviéramos en la sala de la casa. Así que voy a seguir con canciones ya que tienen unos añitos, quiero compartirlas con ustedes. Ahí vienen”.

El momento sorpresa con Luck Ra

Uno de los puntos más explosivos de la noche llegó sobre el final del show. Tal como había sucedido en su segunda fecha en Córdoba, el cantante sorprendió al público al invitar al escenario al cordobés Luck Ra.

Juntos interpretaron el clásico “Un siglo sin ti” en una versión cuartetera que transformó el estadio de Liniers en una fiesta total. El cruce generacional fue celebrado con ovaciones y terminó de coronar una noche inolvidable.

Un cierre a pura euforia

El final llegó con uno de los himnos más esperados por todos: “Torero”. Con el estadio convertido en una marea de voces y saltos, Chayanne cerró el show dejando todo y más en el escenario. Antes de despedirse lanzó un mensaje que volvió a encender a las 45 mil personas presentes: “Los amo Argentina, será hasta la próxima, me los llevo en el corazón”.

Con más de 50 millones de discos vendidos y una carrera que supera las cuatro décadas, el artista volvió a demostrar que su magnetismo y su forma de bailar permanece intacto.

Porque si algo quedó claro en estas noches multitudinarias es que el romance entre Chayanne y Argentina sigue más vivo que nunca, y siempre, con ganas de más.