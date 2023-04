El arriesgado look de la China Suárez en Uruguay

Además publicó varias fotografías con un arriesgado look. Con el título "Me dijo que su caption siempre me lo dedica", un guiño a la letra de "Riri" de Young Miko, la actriz se mostró con un corpiño negro que combinó con un pantalón tiro alto al tono y botas de caña baja con plataformas.

Qué se puso la China Suárez en Uruguay

El look se completó con un bodychain con varias hileras de cadenas que empiezan en el cuello y recorren abdomen, y unos largos guantes negros.