La China Suárez reveló cuál es su microbikini favorita

China Suarez 1.png

La China Suárez, quien cuenta con más de 6 millones y medio de seguidores en Instagram, compartió una imagen en la que posa frente al espejo de su baño. En esta ocasión, optó por un traje de baño total black que resaltó su figura. La parte de arriba de este conjunto es un clásico corpiño estilo triangulito, con tiras finas que se anudan al cuello y un elegante detalle de una piedra en el centro del busto.

China Suarez 2.png

La actriz lució un nuevo look con un flequillo recto y cejas definidas, y complementó su estilo con un recogido sencillo y una cola de moño como único accesorio capilar. Su publicación recibió rápidamente elogios y admiración de sus seguidores, quienes destacaron su belleza y estilo único.

China Suarez 3.png

En el pie de foto, La China Suárez compartió su entusiasmo por el mes de octubre, y su publicación generó más de 176 mil likes y miles de comentarios elogiando su apariencia y carisma. Sus seguidores destacaron que cualquier estilo que elija le sienta increíble y la consideraron una verdadera diosa de la moda y el estilo.

El cambio de look de la China Suárez

En los últimos días, nuevamente sorprendió a sus seguidores con un cambio de imagen audaz que causó sensación. Se mostró descansando en su sillón, decidió compartir una selfie reveladora en la que mostró su nuevo hairstyle.

Después de teñirse el cabello de un tono castaño oscuro, optó por un corte de pelo con flequillo recto y desmechado que realzó su belleza. La reacción de sus fans no se hizo esperar, y muchos de ellos no pudieron evitar compararla con la icónica Ursula Corberó de la serie "La Casa de Papel", mientras que otros recordaron su look en la película "Abzurdah".

China Suarez 4.png

Siempre fiel a su estilo, se mostró al natural, con tan solo máscara de pestañas en negro intenso y un labial rojizo que resaltaba sus labios. En cuanto a su atuendo, eligió un conjunto veraniego y con mucho estilo. Combinó una remera básica en tono off white con unos minishorts de jean celestes deshilachados y unas botas tipo borcegos negras.

La publicación de la China recibió una gran cantidad de comentarios positivos y halagos por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su cambio de look y su capacidad para lucir espectacular en cualquier estilo que elija.

China Suarez 5.png