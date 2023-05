Yanina Latorre aseguró que la China Suárez sale con un hombre de 46 años

Tiene 46 años, es súper buen mozo, es argentino, vive en Miami y se llama Rodo Lamboglia”, contó la panelista. Y agregó: “Es mega millonario. Tiene dos productoras, una es Bourke, que es la que hizo con ella el especial con (Alejandra) Fantino y el especial La China en Qatar”.

Lejos de terminar ahí el relato, Latorre siguió con su relato. “Es muy amigo de Pico Mónaco, con quien tiene en sociedad otra productora con la que hace eventos deportivos”, dijo Yanina.

“Ella lo conoció mientras grababa una película con Furriel en junio o julio del año pasado (N. del R: se refiere a El duelo) para Star+ y habrían empezado a gar… en octubre cuando fueron a Qatar. Estaba de novia con Rusherking”, agregó Yanina, que reveló que el propio Lombaglia es quien filtró la información.

“China no te enojes con Coppola ni conmigo, porque el que te cuenta todo esto es él y voy a ser prolija: hay barbaridades que no me animo a contar”, señaló, y contó que en algún momento se habrían visto en el verano Montevideo, razón por la cual habrían surgido problemas con el cantante.