"Borderlands" es la prueba de que el cine y los videojuegos no siempre se pueden superponer

"Borderlands" es una adaptación del mítico videojuego con el mismo nombre. Y, si bien no soy fanática ni de los videojuegos ni tampoco de sus adaptaciones al cine, ya he visto algunas que me convencieron como "Fallout", "The Last of Us" o, sin ir más lejos, "Uncharted", la cual fue producida por el mismo equipo que ésta. Sin embargo, en esta ocasión, a pesar de que se respetó la idea original del juego, no me encontré con nada muy sensacional y entendí que, de verdad, la fantasía de los juegos no se puede superponer siempre en la pantalla grande.