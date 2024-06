Claudia Villafañe reveló por qué no quiere convivir con su novio

"¿Cuándo se casa la Tata?".

Por qué Claudia Villafañe no quiere convivir con Jorge Taiana

claudia villafañe

Ante esto, Villafañe respondió: “No, ya me casé, me divorcié y no vuelvo”. Luego, fue por más y declaró: "Creo que estoy bien así. No convivir también, como algunos eligen".

"Nunca convivimos y creo que eso te hace volver a elegir a la persona y volver a encontrarte y volver a convivir”, explicó la organizadora ante la consulta si hubo un fallo a la hora de convivir.

En este sentido, cerró: "Yo me puse de novia a los 14, no había cumplido 15. Es diferente todo, creo que diferente".