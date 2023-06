Filtran una foto de Claudio Caniggia tras su procesamiento

“Lo engancharon en un lujoso restaurante que se llama Roof 47 y está en El Corte Inglés mas elegante de Madrid, hay polémica porque Nannis dice que fue a desalojarla a Marbella y que no tenía autorizado salir del país”, sostuvo Juan Etchegoyen, quien dio a conocer la foto.

Según contó, a Caniggia y Bonelli "se los veía de buen humor; le pidieron fotos a Claudio y él accedió con total tranquilidad”.

Claudio Caniggia

Pero comentó: “A mi no me consta que él y su novia hayan ido para Marbella, si puedo confirmar que estuvo en Madrid y no solamente por trabajo”.