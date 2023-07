La dura advertencia de Claudio Paul Caniggia contra Mariana Nannis

Según el relato de su ex mujer, ante su negativa la forzó a mantener relaciones sexuales, la golpeó y la amenazó de muerte en la residencia del Hotel Faena, cuando la pareja todavía estaba unida, el 6 de mayo de 2018.

Claudio Paul Caniggia

Ante las preguntas del notero de A la tarde, Claudio Paul contestó con monosílabos a las preguntas del cronista. “¿Cómo estás viviendo el proceso judicial con Mariana?”, le consultó y el ex futbolista respondió escueto: “Hablaré cuando sea necesario. No me hagas más preguntas porque no te las voy a contestar igual”.

Tras ser consultado sobre los dichos de Nannis sobre que saliera del país era un acto de rebeldía dijo: “Nooo, no es ningún acto. De ninguna manera”, y cuando le preguntó “Te estás presentando como corresponde”, dijo: “Por supuesto”.

Además, le consultaron sobre el nacimiento de su nieta Venezia, la beba de su hijo Alex y Melody Luz, y quien contestó fue su novia Sofía, quien dejó: “Estamos felices, súper”. Antes de entrar al auto Caniggia cerró: “Se va a hacer Justicia, sin dudas”.