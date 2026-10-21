Lourdes de Bandana lució un look osado, cruzó a los haters y bromeó sobre su cuerpo a los 46 años

Lejos de la hostilidad de los sectores críticos, la publicación cosechó rápidamente una marea de muestras de afecto y comentarios elogiosos por parte de sus fanáticos históricos. Las comunidades de seguidores destacaron su talento sobre el escenario, su autenticidad y la valentía de mostrarse sin filtros ante las imposiciones de la industria y las redes sociales.

De esta manera, el regreso de Bandana con nuevo material y la fuerte impronta mediática de sus integrantes ratifican que la artista mantiene intacto su carisma y su conexión con el público. La repercusión del videoclip transformó el debate en una oportunidad para interpelar a las audiencias sobre los límites del escrutinio digital y la necesidad de erradicar los discursos discriminatorios en internet.