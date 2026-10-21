Lourdes de Bandana lució un look osado, cruzó a los haters y bromeó sobre su cuerpo a los 46 años
La cantante se mostró con un body cavado en el nuevo videoclip del grupo y lanzó una picante frase contra la exigencia estética.
En medio del lanzamiento del nuevo material audiovisual de Bandana, Lourdes Fernández apostó por un estilismo osado que no pasó desapercibido en las plataformas digitales. Lejos de esquivar las críticas malintencionadas que recibe de manera sistemática sobre su peso, la artista decidió salir al cruce de los detractores con un mensaje tan frontal como irónico, reavivando el debate sobre la presión estética que sufren las figuras públicas en el ecosistema virtual.
A través de su cuenta oficial, la cantante compartió una postal de espaldas luciendo un body cavado con transparencias, medias de red y campera a juego, acompañada de una advertencia cargada de humor. “No me maten, es lo único que la gravedad no derrotó”, escribió con picardía. Del mismo modo, reconoció los cambios físicos derivados de cuestiones de salud y cirugías recientes, pidiendo empatía a sus seguidores y desviando el foco hacia el trabajo musical del grupo.
La dura respuesta a la gordofobia y los cambios de salud
La actitud de la intérprete se da luego de haber puesto un freno definitivo a los ataques sistemáticos sobre su imagen corporal. En reiteradas oportunidades, la integrante del exitoso fenómeno pop debió enfrentar comentarios agraviantes referidos a su peso, un hostigamiento que la llevó a visibilizar los motivos detrás de sus modificaciones físicas, vinculados a intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos prolongados que incluyeron el consumo de corticoides.
Ante este escenario de hostigamiento digital, la artista había manifestado su hartazgo frente a la falta de empatía de los usuarios. En aquel descargo, la cantante explicó que lidiar con los cambios corporales propios de la salud y la exigencia externa representa una carga compleja, remarcando que su prioridad actual pasa por su bienestar integral y por disfrutar de su presente artístico sin tolerar agresiones cibernéticas.
El respaldo de los fanáticos y la vigencia en la música
Lejos de la hostilidad de los sectores críticos, la publicación cosechó rápidamente una marea de muestras de afecto y comentarios elogiosos por parte de sus fanáticos históricos. Las comunidades de seguidores destacaron su talento sobre el escenario, su autenticidad y la valentía de mostrarse sin filtros ante las imposiciones de la industria y las redes sociales.
De esta manera, el regreso de Bandana con nuevo material y la fuerte impronta mediática de sus integrantes ratifican que la artista mantiene intacto su carisma y su conexión con el público. La repercusión del videoclip transformó el debate en una oportunidad para interpelar a las audiencias sobre los límites del escrutinio digital y la necesidad de erradicar los discursos discriminatorios en internet.
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