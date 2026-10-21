Mariano de la Canal impactó con su cambio físico y las redes estallaron: "Díganme que es IA"
La publicación se llenó de comentarios y hasta hubo quienes sospecharon que las fotos podían estar hechas con inteligencia artificial.
Mariano de la Canal volvió a quedar en el centro de las miradas, aunque esta vez no fue por alguna declaración sobre Wanda Nara ni por una polémica del mundo del espectáculo. El influencer publicó un video en TikTok en el que dejó ver su figura y provocó una inesperada repercusión entre los usuarios.
La escena lo muestra disfrutando de una jornada de sol en Buenos Aires, con un look veraniego y sin remera. Sin embargo, lo que terminó captando toda la atención fue la apariencia de su abdomen, que generó asombro y abrió una discusión en los comentarios sobre el cambio que mostró frente a cámara.
Las reacciones que despertó la aparición de Mariano de la Canal
La publicación acumuló mensajes de todo tipo. Algunos seguidores expresaron su sorpresa por la definición muscular que se veía en el video, mientras que otros bromearon sobre el resultado e incluso plantearon dudas acerca de la autenticidad de las imágenes. La posibilidad de que hubiera intervenido la inteligencia artificial también apareció entre las especulaciones.
“¿Cómo le hicieron los abdominales?”, “Díganme que es IA. Hasta tiene más físico que yo”, “Wow, increíble cómo logró marcar los abdominales” y “Está re cambiado” fueron algunos de los comentarios que circularon en la publicación que hizo y que, como suele ocurrir, no pasó desapercibida ya que siempre toma relevancia su contenido.
Conocido por su fanatismo por Wanda Nara y por sus apariciones en el mundo del espectáculo, Mariano consiguió generar conversación desde otro lugar. Esta vez, su aspecto físico se convirtió en el tema central y dejó en evidencia cómo una publicación cotidiana puede despertar todo tipo de reacciones en las redes sociales.
El video sumó repercusión y abrió el debate entre quienes celebraron su apariencia y quienes pusieron en duda el resultado que se veía en pantalla.
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