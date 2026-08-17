"¿Cómo se dice...?": Moria Casán no sabía pronunciar el nombre de una plataforma y se volvió viral
La diva protagonizó un audio que comenzó a circular con fuerza en redes sociales y que rápidamente generó todo tipo de reacciones entre los usuarios.
En plena cuenta regresiva para el estreno de la ficción inspirada en su vida, Moria Casán volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales por un motivo completamente inesperado.
Un audio de la diva dirigido a una persona de su entorno se filtró y comenzó a circular rápidamente en X. En la grabación, Moria plantea una duda tan sencilla como particular que terminó provocando una ola de comentarios.
La One fue directa y lanzó: “¿Cómo se pronuncia Netflix?”. La pregunta alcanzó rápidamente una enorme repercusión y los usuarios no tardaron en compartir el fragmento, sorprendidos por el tono de la conversación.
La pregunta de Moria Casán que hizo estallar las redes
Moria no se quedó solamente con esa primera inquietud. En otro momento del audio, profundizó sobre su dificultad para pronunciar correctamente el nombre de la plataforma y aseguró: “No hay manera de pronunciar bien Netflix”.
Pero el cierre fue todavía más desopilante. La diva, fiel a su estilo, elevó la apuesta y reclamó: “¡Que alguien me diga cómo se dice la x final!”.
El particular planteo se volvió viral justo cuando aumenta la expectativa por la serie de Netflix basada en la vida de Moria Casán, que tendrá a Sofía Gala, hija de la protagonista, junto a Griselda Siciliani y Cecilia Roth.
La producción repasará distintos momentos de la trayectoria de la One y se convirtió en uno de los estrenos más esperados de la plataforma. En ese contexto, el audio sumó un inesperado condimento a la previa y volvió a poner a Moria en el centro de la conversación digital.
Mientras los usuarios continúan compartiendo el fragmento y haciendo sus propias interpretaciones, la diva vuelve a demostrar que puede generar repercusión incluso a partir de una situación cotidiana. Esta vez, todo comenzó con una duda sobre cómo decir correctamente el nombre de una plataforma.
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