"¿Cómo se dice...?": Moria Casán no sabía pronunciar el nombre de una plataforma y se volvió viral

El particular planteo se volvió viral justo cuando aumenta la expectativa por la serie de Netflix basada en la vida de Moria Casán, que tendrá a Sofía Gala, hija de la protagonista, junto a Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

La producción repasará distintos momentos de la trayectoria de la One y se convirtió en uno de los estrenos más esperados de la plataforma. En ese contexto, el audio sumó un inesperado condimento a la previa y volvió a poner a Moria en el centro de la conversación digital.

Mientras los usuarios continúan compartiendo el fragmento y haciendo sus propias interpretaciones, la diva vuelve a demostrar que puede generar repercusión incluso a partir de una situación cotidiana. Esta vez, todo comenzó con una duda sobre cómo decir correctamente el nombre de una plataforma.