Cómo ver en vivo los Premios Oscar 2026: TV, streaming e Internet

Este pre-show exclusivo contará con la conducción de Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky, quienes estarán situados directamente en la alfombra roja de Los Ángeles. Los presentadores tendrán la tarea de entrevistar a los candidatos a la estatuilla, brindando un acceso privilegiado a las sensaciones de los protagonistas antes de ingresar al recinto.

Cómo ver en vivo los Premios Oscar 2026

La ceremonia se podrá seguir en vivo a través de las señales de HBO Max y TNT. También se podrá ver en vivo por la plataforma de streaming HBO Max, y por Flow, Telecentro Play y Directv GO.