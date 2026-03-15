Cómo ver en vivo los Premios Oscar 2026: TV, streaming e Internet
Hollywood celebra este domingo por la noche su 98.ª gran ceremonia en el Dolby Theatre, con la entrega de los Premios Oscar 2026.
La cuenta regresiva terminó. Este domingo 15 de marzo, el universo del cine detiene sus motores para la 98.ª entrega de los Premios Oscar, el evento más prestigioso de la industria global, y como es tradición, el Dolby Theatre en Ovation Hollywood abrirá sus puertas para la ceremonia que corona a lo mejor de la temporada y redefine el legado de la pantalla grande.
La conducción de este año queda en manos del legendario Conan O’Brien, lo que marca el regreso de su humor y elegancia. El guionista y productor, ganador del Emmy, asume el reto de liderar la gala con su característico ingenio, buscando inyectar una dosis de frescura y ritmo a la entrega de las estatuillas doradas.
La ceremonia dará inicio a partir de las 20 horas. Para los fanáticos que no quieran perderse ningún detalle del glamour y la previa, la transmisión oficial iniciará una hora antes, a las 19 horas.
La Academia ha confirmado, además, una nómina de presentadores que garantiza el brillo absoluto sobre el escenario. Entre los encargados de anunciar a los ganadores se encuentran:
- Iconos de acción y drama: Robert Downey Jr., Chris Evans y Anne Hathaway.
- Presencia internacional: Javier Bardem, Pedro Pascal y Zoe Saldaña.
- Talento consagrado: Nicole Kidman, Sigourney Weaver y Gwyneth Paltrow.
- Nuevas promesas: Paul Mescal, entre otros grandes nombres.
La velada promete no solo premiar las mejores producciones del año, sino también regalar momentos memorables de la mano de las personalidades más influyentes del cine contemporáneo.
Este pre-show exclusivo contará con la conducción de Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky, quienes estarán situados directamente en la alfombra roja de Los Ángeles. Los presentadores tendrán la tarea de entrevistar a los candidatos a la estatuilla, brindando un acceso privilegiado a las sensaciones de los protagonistas antes de ingresar al recinto.
Cómo ver en vivo los Premios Oscar 2026
La ceremonia se podrá seguir en vivo a través de las señales de HBO Max y TNT. También se podrá ver en vivo por la plataforma de streaming HBO Max, y por Flow, Telecentro Play y Directv GO.
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