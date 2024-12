Cristian U destrozó a la nueva edición de Gran Hermano: qué dijo

Y continuó: “Si no quedaste, no quedaste pero cuando prendo la pantalla tanto como vos como las cientos de personas que dejaron de ver Gran Hermano quieren ver gente común. Quieren ver a Juan, el verdulero, al encargado de edificio, a María la señora que limpia casas. Gente como nosotros quiere ver. El paseador de perros, la chica trans, un complemento de la sociedad que era perfecto. Hoy está la hija de Mancuso, una hija de un jugador...justo quedó en el casting la hija de Mancuso, después el chico de Perú que el padre es conocido...o que son tiktokeros, meteme gente común como Petrona. Dame ese contenido pero está todo tan manoseado.”

Qué dijo Cristian U del actual Gran Hermano

Luego habló sobre la participación de Jenifer Lauría, la ex mujer del jugador de fútbol Ricardo Centurión: “Metieron a la ex de Centurión. Dale bol...es un montón pero el que más mal le hace a Gran Hermano es Santiago del Moro, él lo caga y mete mano para mí. A mi me dejó sin laburo él. Saca y pone panelistas, participantes. Él está a cargo de bajar panelistas históricos”.

Más tarde se refirió a los nuevos participantes del ciclo en el que él participaba "La noche de los Ex": “Yo no puedo creer como dejaron afuera de GH a la Negra Capristo, se lo dije a Conti el otro día...yo se lo dije...no me podes poner a todos pibes nuevos porque hay un contrato y le pagas dos pesos. A mi si me llamaron pero querían que yo haga la parte del panel rotativa y mi respuesta fue ni en pedo. Yo doy material y me pones a uno que dice ´a mi me encantó lo que hizo Renato´y qué tiene que ver con lo que estamos hablando."

Y remató: “No me gusta que manoseen tanto el formato, si vos me preguntas que no me gusta yo te respondo eso”.