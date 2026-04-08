Cuándo estrena la temporada 4 de "Envidiosa" en Netflix

A lo largo de sus tres entregas anteriores, la trama se centró en la compleja psiquis de Vicky, una mujer lidiando con mandatos culturales, crisis existenciales y una envidia crónica hacia el progreso ajeno. Desde aquel inicio marcado por la ruptura de un noviazgo de una década y la obsesión por el matrimonio antes de los 40, hasta los dilemas de la madurez, la serie supo retratar las inseguridades humanas con humor y crudeza.