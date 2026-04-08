Cuándo estrena la temporada 4 de "Envidiosa" en Netflix
El gigante de streaming confirmó que la historia de Vicky, protagonizada por Griselda Siciliani, llega a su final. Conocé cuándo y todos los detalles.
Desde su irrupción en la pantalla de Netflix en 2024, el fenómeno de Envidiosa no ha parado de cosechar éxitos, consolidándose como la producción argentina más reproducida en diversos mercados internacionales. Tras un recorrido cargado de récords y una conexión inmediata con la audiencia, la incertidumbre sobre el destino de su protagonista, Vicky, ha llegado a su fin.
En una reciente charla en el ciclo Ángel Responde, la actriz Griselda Siciliani fue la encargada de dar la noticia que los seguidores esperaban, aunque con un tinte agridulce: la serie tendrá una continuación, pero será la última. Según reveló la protagonista, la cuarta entrega ya es una realidad tangible y se encuentra en etapa de postproducción final. Además, ya tiene fecha de estreno confirmada.
A lo largo de sus tres entregas anteriores, la trama se centró en la compleja psiquis de Vicky, una mujer lidiando con mandatos culturales, crisis existenciales y una envidia crónica hacia el progreso ajeno. Desde aquel inicio marcado por la ruptura de un noviazgo de una década y la obsesión por el matrimonio antes de los 40, hasta los dilemas de la madurez, la serie supo retratar las inseguridades humanas con humor y crudeza.
El triángulo amoroso entre Vicky, su ex histórico Daniel, y el espontáneo Matías —encarnado por Esteban Lamothe— mantuvo en vilo a los fans. En la tercera temporada, la narrativa se desplazó hacia temas de mayor peso emocional, como la presión por la maternidad, el éxito laboral y las dudas que empezaron a resquebrajar su vínculo con Matías, en una búsqueda constante de estabilidad.
Durante la entrevista con Ángel de Brito, Siciliani fue contundente respecto al estado del proyecto y su conclusión. “Hay cuarta y última temporada de Envidiosa”, sentenció la actriz, despejando cualquier duda sobre la continuidad de la ficción. Además, aportó detalles sobre el nivel de avance de la producción: “Ya está hecha, ya terminamos de hacer Envidiosa, será la cuarta y fin”.
La serie, que regresa al gigante de streaming el próximo 29 de abril, ya es una de las más esperadas. De hecho, la propia protagonista se mostró entusiasmada por la resolución de la historia, asegurando que el desenlace “cierra espectacular”.
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