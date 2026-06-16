La familia de Gaspi emitió un comunicado y advirtió sobre posibles estafas en su nombre
A través de un mensaje difundido por Coscu, los allegados del influencer aclararon que ya se reunieron los fondos necesarios para repatriarlo.
En medio del profundo dolor que generó la muerte de Gaspi, su familia decidió emitir un comunicado para llevar tranquilidad a quienes siguen de cerca la situación y, al mismo tiempo, advertir sobre una serie de campañas de recaudación que comenzaron a circular en redes sociales.
El mensaje fue compartido por Coscu, uno de los amigos más cercanos al influencer, quien utilizó sus plataformas para difundir el pedido de los familiares y evitar que más personas sean víctimas de posibles engaños.
"Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi", expresaron al comienzo del comunicado.
Además, explicaron que la situación económica vinculada al traslado ya fue resuelta gracias al apoyo recibido en los últimos días. "Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz", señalaron.
El pedido de la familia de Gaspi
A raíz de la aparición de distintas campañas en internet, los familiares fueron contundentes al momento de alertar a la comunidad. "Por este motivo, cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa. Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa", remarcaron.
El comunicado también incluyó un agradecimiento para todas las personas que se acercaron con la intención de brindar ayuda durante los últimos días. Según destacaron, el apoyo recibido refleja el enorme cariño que Gaspi supo construir a lo largo de los años junto a su comunidad.
"Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte. Hoy, la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo, compartir lo que nos dejaron y acompañar a sus seres queridos con respeto y cariño", expresaron.
Finalmente, el mensaje concluyó con una emotiva despedida que rápidamente conmovió a miles de seguidores: "Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones". La publicación recibió una enorme cantidad de mensajes de apoyo, cariño y respeto hacia ambas familias en uno de los momentos más difíciles que les toca atravesar.
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