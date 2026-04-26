Escándalo en Gran Hermano: acusan a Brian Sarmiento de escupirle la comida sus compañeros

El contexto no lo favorece: la producción de Gran Hermano decidió anular la fulminante que había realizado contra Pincoya, lo que terminó dejándolo directamente en placa de nominación. De esta manera, quedó expuesto en una semana clave para su continuidad y este lunes se sabrá cuál será su destino.

Con la posibilidad de un mano a mano frente a Yipio, otra de las participantes más discutidas del ciclo, el panorama para Sarmiento es cada vez más complejo. Entre las críticas en redes, las acusaciones de comportamiento inapropiado y una definición inminente, su permanencia en el juego parece pender de un hilo.