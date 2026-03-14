Cuánto aumentaron los precios del Lollapalooza Argentina desde 2023: la inflación en la era Javier Milei

Pancho: $4.000 ( +300% de aumento respecto a 2023).

Hamburguesa: $7.000 ( +367% de aumento respecto a 2023).

Pizza individual (mozzarella): $10.000 ( +426% de aumento respecto a 2023).

Agua / Gaseosa: $3.000 ( +329% de aumento respecto a 2023).

Papas fritas: $5.500.

Lollapalooza Argentina 2025 (segundo año de Javier Milei)

En la décima edición del festival, los precios continuaron su escalada acompañando la inercia inflacionaria, aunque con porcentajes interanuales menores al shock del año anterior:

Pancho: $10.000 ( +150% de aumento respecto a 2024).

Hamburguesa con queso: $11.000 ( +57% de aumento respecto a 2024).

Pizza: $18.000 ( +80% de aumento respecto a 2024).

Bebida sin alcohol: $5.500 ( +83% de aumento respecto a 2024).

Papas fritas: $6.000 ( +9% de aumento respecto a 2024).

Café chico: $4.000.

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Lollapalooza Argentina 2026 (tercer año de Javier Milei)

En la edición actual, los precios marcan el acumulado de casi tres años de alta inflación. Comparando artículos similares con el año pasado y trazando la línea desde 2023, el escenario es el siguiente: