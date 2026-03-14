Cuánto aumentaron los precios del Lollapalooza Argentina desde 2023: la inflación en la era Javier Milei
La evolución de los precios de la comida del Lollapalooza Argentina desde 2023 hasta hoy. Clásicos como el pancho, la hamburguesa, la cerveza y más.
El aumento del costo de vida en Argentina se refleja de manera contundente en los eventos masivos. Al observar la evolución de los precios gastronómicos dentro del Lollapalooza entre 2023 (previo a la asunción de Javier Milei) y la edición actual de 2026, queda en evidencia el fuerte impacto de la devaluación y la inflación acumulada durante este periodo.
A continuación, el desglose año a año de los valores y sus respectivos incrementos porcentuales:
Lollapalooza Argentina 2023 (Alberto Fernández-Sergio Massa)
Para tener una base de referencia, en la edición previa al cambio de gestión presidencial, los precios mantenían los siguientes valores nominales:
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Pancho: $1.000
Hamburguesa: $1.500
Pizza individual: $1.900
Sándwich de milanesa: $2.000
Bebidas: $700
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Lollapalooza Argentina 2024 (primer año de Javier Milei)
Fue el primer festival bajo el gobierno de Javier Milei, realizado pocos meses después de la fuerte devaluación de diciembre. Este año registró el mayor salto porcentual interanual (shock de precios):
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Pancho: $4.000 (+300% de aumento respecto a 2023).
Hamburguesa: $7.000 (+367% de aumento respecto a 2023).
Pizza individual (mozzarella): $10.000 (+426% de aumento respecto a 2023).
Agua / Gaseosa: $3.000 (+329% de aumento respecto a 2023).
Papas fritas: $5.500.
Lollapalooza Argentina 2025 (segundo año de Javier Milei)
En la décima edición del festival, los precios continuaron su escalada acompañando la inercia inflacionaria, aunque con porcentajes interanuales menores al shock del año anterior:
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Pancho: $10.000 (+150% de aumento respecto a 2024).
Hamburguesa con queso: $11.000 (+57% de aumento respecto a 2024).
Pizza: $18.000 (+80% de aumento respecto a 2024).
Bebida sin alcohol: $5.500 (+83% de aumento respecto a 2024).
Papas fritas: $6.000 (+9% de aumento respecto a 2024).
Café chico: $4.000.
Lollapalooza Argentina 2026 (tercer año de Javier Milei)
En la edición actual, los precios marcan el acumulado de casi tres años de alta inflación. Comparando artículos similares con el año pasado y trazando la línea desde 2023, el escenario es el siguiente:
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Pancho (salchicha alemana): $16.000 (+60% interanual respecto a 2025). Acumula un 1500% de aumento desde los $1.000 que costaba en 2023.
Cono de papas: $14.000 (+133% interanual respecto a los $6.000 de 2025).
Café solo: $9.000 (+125% interanual respecto a los $4.000 de 2025).
Sándwich de milanesa (jamón y queso): $22.000. Representa un asombroso incremento acumulado del 1000% frente a los $2.000 que valía en la edición de 2023.
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