Cuánto cuestan y cuáles son los exclusivos vinos que Bad Bunny probó y se llevó de la Argentina

Jujuy: La cata inició en el extremo norte con un blanco distintivo: el Sauvignon Blanc Trópico Sur, elaborado por la bodega El Bayeh. Esta etiqueta, proveniente de la Quebrada de Humahuaca, tiene un valor de mercado que ronda los $80.000.

Patagonia: Desde el sur llegó el Chardonnay Mainqué de Bodega Chacra (Río Negro). Un blanco elegante y muy codiciado cuyo precio en vinotecas promedia los $110.000.

San Juan: La región cuyana se hizo presente con una Criolla Chica La Totora, elaborada por el proyecto Cara Sur en el Valle de Calingasta. Una botella de esta parcela específica cotiza cerca de los $105.000.

Mendoza: No podía faltar la provincia emblema con el Malbec Aluvional de la prestigiosa familia Zuccardi. Dependiendo del paraje específico, su valor oscila entre los $102.000 y $127.000.