Daniela de Gran Hermano destruyó a Agustín en las redes sociales

Sin embargo, fiel a su estilo, salió a chicanear a sus ex compañeros. "Es tremendo como me nombran en todos los programas y hace 1 mes que no salgo en TV", desatacó irónico.

"Mirá si la 'frodoneta' no les dio de comer a todos durante 5 meses y todavía también, que llevan a los finalistas y le preguntan por mí. 30 puntos de rating, solo lo logro esta comunidad increíble", sentenció.

Siempre picante, Daniela salió al cruce por el que se ganó el apodo de "Domaniela". "¿Ya te despertaste Agus ? O seguís en el sueño aún?", le respondió.

