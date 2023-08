La palabra de Daniela Celis tras la reacción de Thiago Medina al embarazo de gemelos

DANIELA CELIS SOBRE SU EMBARAZO Y SU RELACIÓN CON THIAGO

Desde su cuenta oficial de Instagram, Pestañela se mostró feliz y plena por su embarazo: “Al ser dos, se te nota enseguida enseguida la panza y ya no sabía qué más ponerme, quería gritar al mundo entero que estoy embarazada”, comenzó relatando desde sus historias.

Daniela Celis sobre Thiago.mp4

Respecto de su pareja y padre de los gemelos, acotó: “Estamos transcurriendo este momento juntos, muy felices ambos. Yo no quise hablar de él, ni que me pregunten nada, porque yo quería que él tenga su espacio”, reconoció. “Lo respeto y quiero que tenga su momento y su espacio, no seamos ansiosos y esperemos a la palabrita de él”, concluyó.

LA PALABRA DE THIAGO EN STREAM: