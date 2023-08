La sorpresiva reacción de Thiago Medina por el embarazo de Daniela Celis

“Él está bien. Ayer le pregunté ‘¿qué sentís ahora que se confirmó el embarazo?’. Y me dijo ‘no sé, gorda’”, aseveró la hermana de Thiago. Y continuó: “Está contento. Shockeado, pero está contento”.

El momento de enterarse

“Vino un día Thiago a casa y Brisa (hermana melliza de Thiago) me miraba. Hicimos vida normal, hasta que Thiago me dice ‘Cami vení que quiero hablar con vos’. Y me dice ‘voy a ser papá’. Y me muestra el test de embarazo de Dani”, reveló la hermana de Thiago Medina.

hermana thiago gh