"Ahora caigo": la emoción de Darío Barassi tras escuchar a la tía de un participante

“Mi mami tenía Alzheimer, y no había nada que la mantuviera contenta y quieta salvo tu programa, así que empezamos a verte mis hermanas y yo, y todas las noches era comentar las cosas que habías hecho, los participantes, lo simpático, la verdad que generaste en nosotras un recuerdo hermoso y la verdad no quería pasar sin decírtelo”, señaló la tía del participante.

Emocionado, el conductor le respondió: “Te agradezco que me lo digas, muchas gracias, te agradezco, lo valoro un montón, gracias de verdad”. Y añadió: “Uno a veces no sabe bien qué genera haciendo este programa, pero mensajes como estos recibe un montón y yo agradecido de que me lo puedan decir, así que de verdad lo valoro mucho, gracias”.

VIDEO La emoción de Darío Barassi tras escuchar a la tía de un participante en su programa

barazzi