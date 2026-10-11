De Deep Purple al peronismo: el guiño musical de Miguel Ángel Tallarita en pleno show de Los Fundamentalistas
El espectacular recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán tuvo todo tipo de perlitas.
La imponente presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán dejó múltiples perlitas para el recuerdo, consolidando una noche donde la música, la emoción y la política confluyeron en un mismo ritual ante unas 50 mil almas.
Entre los momentos más comentados por los fanáticos en las redes sociales y en las inmediaciones del predio, uno de los grandes protagonistas fue Miguel Ángel Tallarita. En medio de la interpretación de uno de los temas del repertorio, el virtuoso trompetista de la banda desató la ovación del público con una inesperada e ingeniosa improvisación desde los vientos.
Sin interrumpir el pulso rockero del tema, Tallarita matizó su solo deslizando con precisión las inconfundibles notas de la intro de "Smoke on on the water", el clásico inoxidable de Deep Purple. Inmediatamente después, y para delirio de la marea ricotera que acompañaba cada acorde con cánticos y banderas, el músico hilvanó el cierre de su intervención con los compases de la "Marcha peronista" popularizada por Hugo del Carril.
El guiño musical, que combinó el pulso del rock internacional con un claro guiño de color local, sintetizó a la perfección el clima de libertad, complicidad y fiesta popular que se vivió de punta a punta en el norte argentino.
Indio Solari abrió el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán
La marea ricotera vivió una noche inolvidable en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán. En medio de una enorme expectativa , Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado hicieron estallar el predio tucumano con un comienzo que erizó la piel de todos los presentes y protagonizado por la voz de Indio Solari.
El show, que cuenta con transmisión en vivo para todo el país a través de YouTube, se puso en marcha con un condimento tan tradicional como profundamente emotivo: la inconfundible voz del querido Indio Solari resonó en los parlantes para dar la bienvenida oficial con su histórico latiguillo.
“Damas y caballeros, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado”, se escuchó para hacer explotar a todo el público y dar lugar al primer tema.
Inmediatamente después de la ovación generalizada que bajó de las tribunas y del campo, la banda desató la locura al arrancar con los primeros acordes de "Mariposa Pontiac", dando inicio a una verdadera fiesta del rock nacional que quedará grabada en la memoria de los miles de fanáticos que colmaron el predio y de los cientos de miles que siguieron el minuto a minuto desde sus casas.
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