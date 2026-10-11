"El que no salta...": el cancionero contra Javier Milei en el show de Los Fundamentalistas en Tucumán

Indio Solari abrió el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán

La marea ricotera vivió una noche inolvidable en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán. En medio de una enorme expectativa , Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado hicieron estallar el predio tucumano con un comienzo que erizó la piel de todos los presentes y protagonizado por la voz de Indio Solari.

El show, que cuenta con transmisión en vivo para todo el país a través de YouTube, se puso en marcha con un condimento tan tradicional como profundamente emotivo: la inconfundible voz del querido Indio Solari resonó en los parlantes para dar la bienvenida oficial con su histórico latiguillo.

“Damas y caballeros, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado”, se escuchó para hacer explotar a todo el público y dar lugar al primer tema.

Inmediatamente después de la ovación generalizada que bajó de las tribunas y del campo, la banda desató la locura al arrancar con los primeros acordes de "Mariposa Pontiac", dando inicio a una verdadera fiesta del rock nacional que quedará grabada en la memoria de los miles de fanáticos que colmaron el predio y de los cientos de miles que siguieron el minuto a minuto desde sus casas.