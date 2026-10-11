"El que no salta...": el cancionero contra Javier Milei en el show de Los Fundamentalistas en Tucumán
Unas 50 mil pesonas coparon el Hipódromo de San Miguel de Tucumán donde no faltaron los cánticos contra el Presidente libertario.
La fiesta rockera de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán no solo estuvo marcada por la emoción de la música y la presencia virtual de Indio Solari, sino también por un fuerte pulso político que bajó directamente desde las más de 50 mil almas que colmaron el predio, con Javier Milei como destinatario.
En medio del recital, apenas finalizó uno de los temas de la lista, el clima en el campo y las tribunas se transformó de manera espontánea. Entre banderas, bengalas y el fervor inagotable de la marea ricotera, el público rompió el silencio con un hit masivo y unísono que resonó con fuerza en todo el hipódromo.
"El que no salta votó a Milei", se escuchó con fuerza, un cántico que se hizo sentir con intensidad contra la actual gestión nacional.
Minutos antes, la temperatura política ya se había empezado a hacer presente. Allí se desató otro de los momentos más elocuentes cuando las gargantas tucumanas y de miles de fanáticos llegados de distintos puntos del país comenzaron a entonar con fuerza "La patria no se vende", un lema que rápidamente se mezcló y entrelazó con el clásico grito ricotero de resistencia: "Y el Indio está presente".
De esta manera, el ritual del rock nacional volvió a funcionar una vez más como un termómetro social y de expresión colectiva, combinando la liturgia de la banda con el pulso político del país.
Indio Solari abrió el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán
La marea ricotera vivió una noche inolvidable en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán. En medio de una enorme expectativa , Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado hicieron estallar el predio tucumano con un comienzo que erizó la piel de todos los presentes y protagonizado por la voz de Indio Solari.
El show, que cuenta con transmisión en vivo para todo el país a través de YouTube, se puso en marcha con un condimento tan tradicional como profundamente emotivo: la inconfundible voz del querido Indio Solari resonó en los parlantes para dar la bienvenida oficial con su histórico latiguillo.
“Damas y caballeros, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado”, se escuchó para hacer explotar a todo el público y dar lugar al primer tema.
Inmediatamente después de la ovación generalizada que bajó de las tribunas y del campo, la banda desató la locura al arrancar con los primeros acordes de "Mariposa Pontiac", dando inicio a una verdadera fiesta del rock nacional que quedará grabada en la memoria de los miles de fanáticos que colmaron el predio y de los cientos de miles que siguieron el minuto a minuto desde sus casas.
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