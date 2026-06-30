De qué murió Daniel Melingo a sus 68 años

Icono del rock de los '80: Tuvo una participación fundamental en la escena del rock argentino al integrar y fundar agrupaciones clave de esa década como Los Abuelos de la Nada y Los Twist , además de formar parte de la banda de Charly García.

La revolución del tango: En la década de 1990 dio un vuelco rotundo hacia el tango de arrabal. Lejos de las versiones tradicionales, construyó un personaje bohemio, teatral y nocturno impregnado de lunfardo, candombe e historias marginales.

Discos fundamentales: Bajo esta personalísima faceta editó álbumes solistas que se volvieron de culto para el género ciudadano, tales como Tangos bajos (1998), Maldito tango (2007), Linyera (2014) y Oasis (2020).

En el último tramo de su vida, el compositor se había mantenido sumamente activo realizando presentaciones junto a su orquesta en salas de gran prestigio como el CCK y el Teatro Coliseo. A la par de sus shows, complementaba su veta artística con proyectos personales, incluyendo el estreno de un documental sobre las raíces afrodescendientes de la música local y el lanzamiento de su propio vino elaborado en Mendoza.