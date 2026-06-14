"Derecho de autor": la bizarra entrevista de Gaspi a un joven que había irrumpido en vivo una nota en C5N

Se trata de una jornada de profunda conmoción golpea al mundo digital y de la música tras confirmarse un trágico accidente aéreo en Brasil.

Con el correr de las horas, las autoridades brasileñas dieron a conocer las identidades de las víctimas. Entre los fallecidos se encuentran dos argentinos: el popular e irreverente creador de contenido Gaspar Prim Díaz, conocido masivamente como "Gaspi", y el cineasta y director de videoclips musicales Lucas Vignale. Además, la colisión se cobró la vida del reconocido cantante estadounidense Oliver Tree.