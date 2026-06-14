"Derecho de autor": la bizarra entrevista de Gaspi a un joven que había irrumpido en vivo una nota en C5N
El polémico youtuber había grabado un video con un personaje que apareció luego en una nota que salió en vivo por C5N.
En 2022, y luego que periodista Lautaro Maislin de C5N viviera un desopilante episodio durante un móvil en Congreso, cuando irrumpió un transeúnte y se puso a cantar una canción inglés; el por entonces no tan conocido Gaspi previamente había logrado una entrevista que fue muy comentada all convertirse en un episodio por demás bizarro.
El cronista hablaba con una mujer sobre el atentado a Cristina Kirchner, cuando de atrás apareció un joven, que tras tirarle un beso a la cámara, empezó a cantar.
Este episodio se hizo muy viral en redes sociales, hasta que Gaspi, por entonces un polémico youtuber, compartió en su cuenta de Twitter que ya había entrevistado al personaje que había salido al aire por el canal de televisión.
"Exijo derechos de autor", escribió en aquella oportunidad el joven, acompañado de un fragmento de la entrevista que había realizado.
Trágica muerte de Gaspi en Brasil
Este domingo, alrededor de las 8:59 (hora local y de Argentina), dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. El violento impacto dejó un saldo de al menos seis personas fallecidas, todas integrantes de las tripulaciones de ambas aeronaves, y entre quienes se encontraba el argentino Gaspi.
Se trata de una jornada de profunda conmoción golpea al mundo digital y de la música tras confirmarse un trágico accidente aéreo en Brasil.
Con el correr de las horas, las autoridades brasileñas dieron a conocer las identidades de las víctimas. Entre los fallecidos se encuentran dos argentinos: el popular e irreverente creador de contenido Gaspar Prim Díaz, conocido masivamente como "Gaspi", y el cineasta y director de videoclips musicales Lucas Vignale. Además, la colisión se cobró la vida del reconocido cantante estadounidense Oliver Tree.
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