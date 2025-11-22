Desmienten a Yanina Latorre: Los Profesionales de Siempre seguirá al aire con algunos cambios
El programa de El Nueve, que conduce Flor de la V, prepara modificaciones en su plantel para el 2026. Los detalles en la nota.
El reconocido ciclo que conduce Flor de la V se prepara para atravesar una reestructuración que impactará directamente en su panel de talentos. Mientras el programa continúa firme en la pantalla de El Nueve, ya hay movimientos confirmados dentro del equipo y otros nombres en suspenso que pronto se revelarán.
A pesar de las versiones que circularon sobre un posible cierre hacia fines del próximo año, el programa continuará y con nuevas incorporaciones. En ese contexto, el periodista Leo Arias señaló en televisión que "se irán dos panelistas del equipo", a la vez que explicó que "el resto del plantel seguirá intacto".
Una de las novedades más destacadas llegó de la mano de Fede Flowers, quien decidió compartir con sus seguidores que se suma de forma oficial al ciclo. En su mensaje en redes, confirmó: "Flor de la V tiene contrato por dos años más con El Nueve. Ya terminó de firmar todo el equipo de producción y el panel que la va a acompañar por el 2026. Inclusive yo, que acabo de firmar y me incorporo como panelista en esta renovación".
Minutos después subió a instagram la firma de su contrato y acompañó las postales con un mensaje emotivo: "Estoy feliz. Los que me conocen saben lo que esto significa para mí y si antes lo daba todo, imagínense ahora. Me explota el corazón de alegría y de saber que voy a seguir haciendo lo que tanto amo junto a Flor de la V y un gran panel y equipo de producción".
Mientras tanto, no todos celebran. El excronista de LAM, Alejandro Castelo, comunicó que dejará su lugar en el panel a fines de noviembre, ya que su vínculo con la productora Jotax —responsable del ciclo hasta este año— vence el día 28. Cabe destacar que, desde diciembre, la realización pasará a manos directas del canal, prescindiendo de la productora externa.
La temporada actual, que arrancó el 24 de marzo, llegó con un panel integrado por Alejandro Castelo, Estefanía Berardi, Fernando Cerolini, Leo Arias, Enzo Aguilar y Fabián Medina Flores. Con el correr de los meses se sumó Evelyn Von Brocke, tras su salida de Mujeres Argentinas. También se produjeron otras partidas: Enzo Aguilar se despidió en mayo para conducir un proyecto digital en Canal 13, y Estefanía Berardi dejó su silla en septiembre, dando lugar a la incorporación de Josefina Pouso.
Con la baja confirmada de Castelo y el ingreso de Flowers, el enigma ahora recae en la identidad del próximo panelista que abandonará Los Profesionales de Siempre. Un misterio que promete mantener en expectativa al público mientras el ciclo avanza hacia una nueva etapa en 2026.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario