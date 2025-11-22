Desmienten a Yanina Latorre: Los Profesionales de Siempre seguirá al aire con algunos cambios

La temporada actual, que arrancó el 24 de marzo, llegó con un panel integrado por Alejandro Castelo, Estefanía Berardi, Fernando Cerolini, Leo Arias, Enzo Aguilar y Fabián Medina Flores. Con el correr de los meses se sumó Evelyn Von Brocke, tras su salida de Mujeres Argentinas. También se produjeron otras partidas: Enzo Aguilar se despidió en mayo para conducir un proyecto digital en Canal 13, y Estefanía Berardi dejó su silla en septiembre, dando lugar a la incorporación de Josefina Pouso.

Con la baja confirmada de Castelo y el ingreso de Flowers, el enigma ahora recae en la identidad del próximo panelista que abandonará Los Profesionales de Siempre. Un misterio que promete mantener en expectativa al público mientras el ciclo avanza hacia una nueva etapa en 2026.

