"Pedro el escamoso: más escamoso que nunca": un revival que entretiene, pero no encanta

Con su nuevo nombre "Pedro el escamoso: más escamoso que nunca", esta tira de Caracol TV acaba de estrenarse en Disney + y, pese a que intenté centrarme en que es una época distinta, más divertida o más abierta, me aburrí en todo momento. Uno de los focos de su regreso estaba puesto en captar al público actual y, si bien no me considero una joven extrema, la realidad es que no me captó en absoluto. No me sentí identificada en ningún momento ni tampoco divertida.