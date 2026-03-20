¿Dónde está Andrea del Boca? Aseguran que recibió el alta, pero todavía no volvió a Gran Hermano

Además, aseguró que los problemas de salud no comenzaron dentro del reality, sino que venían de antes. "Desde el primer día acá hemos hablado de quién tenía que tomar antibiótico a las nueve de la mañana. Era Andrea", detalló. "Ella ya entró con problemas de salud, en el medio tuvo una gripe que lo vimos todos en vivo. Una gripe larga, se le fue la voz, no hay mentira en eso", sumó. "En los últimos días lo que me informa la producción es que distintos médicos la fueron a ver en distintos días, porque no estaban dando bien los resultados de la presión", explicó.