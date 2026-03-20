¿Dónde está Andrea del Boca? Aseguran que recibió el alta, pero todavía no volvió a Gran Hermano
Anna Chiara se refirió a la salud de su madre y en medio de tantas especulaciones afirmó que permanece aislada.
En medio de la preocupación por la salud de Andrea del Boca, su hija Anna Chiara brindó detalles sobre la situación que atraviesa la actriz, quien debió ser internada en el Sanatorio Las Lomas tras sufrir un cuadro de presión alta durante su participación en Gran Hermano Generación Dorada.
Mientras crecen las versiones sobre su evolución, el periodista Damián Rojo señaló que la actriz habría recibido el alta médica e incluso se habría dirigido a la casa de su abogado, Juan Pablo Fioribello. También trascendió que podría permanecer fuera del reality para acompañar a su madre en una fecha especial.
En este contexto, Anna Chiara salió al cruce de los rumores que circularon en las últimas horas, especialmente aquellos que sugerían un posible incumplimiento del aislamiento o una supuesta exageración del cuadro. “Cuando nos metimos en esto teníamos algo muy en claro: que si estamos en el baile, hay que bailar”, expresó, remarcando la confianza en el seguimiento médico y en la producción del programa. “Sabemos el nivel de exposición, sabemos la cantidad de inventos, discursos... bien o mal se actúa, pero hay cosas que no se actúan, chicos”, agregó.
Para reforzar su postura, recordó un episodio vivido dentro de la casa: "Lo hemos visto acá, cuando se enfrentó a Sol y a todos los chicos cuando estaban haciendo el juego. Se puso hiper colorada, mamá; ella tiene presión alta. Esas cosas no se actúan, el cuerpo habla".
Además, aseguró que los problemas de salud no comenzaron dentro del reality, sino que venían de antes. "Desde el primer día acá hemos hablado de quién tenía que tomar antibiótico a las nueve de la mañana. Era Andrea", detalló. "Ella ya entró con problemas de salud, en el medio tuvo una gripe que lo vimos todos en vivo. Una gripe larga, se le fue la voz, no hay mentira en eso", sumó. "En los últimos días lo que me informa la producción es que distintos médicos la fueron a ver en distintos días, porque no estaban dando bien los resultados de la presión", explicó.
Por último, insistió en el estado actual de su madre y buscó llevar tranquilidad frente a la incertidumbre: “está completamente aislada”, afirmó, en referencia a su internación en una clínica. Sin embargo, otras versiones indican que podría haber sido trasladada a un hotel bajo supervisión de una productora del canal.
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