Dónde y cuándo será el velatorio de Giorgio Armani

El diseñador será despedido en Milán con una cámara ardente abierta al público en el Armani Teatro. Los funerales, en cambio, se realizarán en la intimidad familiar.

El mundo de la moda atraviesa horas de conmoción tras la muerte de Giorgio Armani, figura clave en la historia del diseño y referente absoluto del estilo italiano. El creador de la marca que lleva su apellido falleció este jueves a los 91 años en Milán, ciudad que lo adoptó como propio y desde donde construyó un imperio que trascendió fronteras y redefinió la elegancia contemporánea.

Según lo confirmado oficialmente, el velatorio de Armani se llevará a cabo en el Armani Teatro, ubicado en via Bergognone 59, Milán, donde se montará la tradicional cámara ardente. Allí, el público podrá rendirle homenaje los días sábado 6 y domingo 7 de septiembre, entre las 9 y las 18 horas. En tanto, los funerales se realizarán de manera privada, de acuerdo con la voluntad expresada en vida por el diseñador.

La magnitud de su figura quedó reflejada en la decisión del ayuntamiento milanés de declarar el lunes 8 de septiembre como jornada de duelo municipal, un gesto que da cuenta del impacto de Armani no solo en el plano cultural y económico, sino también en la identidad de la ciudad que lo vio crecer. Las banderas en los edificios públicos estarán a media asta y se prevén actos en su memoria.

Nacido en 1934 en Piacenza, Armani fundó su firma en 1975 y rápidamente se convirtió en sinónimo de sofisticación. Su visión de líneas puras y cortes impecables marcó un antes y un después en la moda internacional, conquistando tanto a celebridades como a la industria del cine y el deporte. Más allá de la alta costura, expandió su universo hacia perfumes, mobiliario, gastronomía y hasta la hotelería de lujo.

La noticia de su fallecimiento tuvo repercusión mundial. Presidentes, artistas y colegas de la moda lo despidieron con mensajes que destacaron su talento, su disciplina y el legado que deja. “Era el rey de la moda italiana, un innovador que supo mantenerse fiel a sí mismo”, señalaron desde la Cámara Nacional de la Moda de Italia.

Embed - Giorgio Armani on Instagram: "Milan, 4 September 2025 – With infinite sorrow, the Armani Group announces the passing of its creator, founder, and tireless driving force: Giorgio Armani. Il Signor Armani, as he was always respectfully and admiringly called by employees and collaborators, passed away peacefully, surrounded by his loved ones. Indefatigable to the end, he worked until his final days, dedicating himself to the company, the collections, and the many ongoing and future projects. Over the years, Giorgio Armani has crafted a vision that expanded from fashion to every aspect of life, anticipating the times with extraordinary clarity and pragmatism. He has been driven by relentless curiosity and a deep attention to the present and to people. Along this journey, he established an open dialogue with the public, becoming a beloved and respected figure for his ability to connect with everyone. Always mindful of the needs of the community, he has been active on many fronts, especially in support of his beloved Milan. Giorgio Armani is a company with fifty years of history, built with emotion and patience. Giorgio Armani always made independence – of thought and action – his hallmark. The company is, now and always, a reflection of this spirit. His family and employees will carry the Group forward in respect and continuity of these values. The funeral chamber will be set up from Saturday, September 6th to Sunday, September 7th, and will be open from 9 a.m. to 6 p.m., in Milan, at Via Bergognone 59, inside the Armani/Teatro. In accordance with Mr. Armani’s explicit wishes, the funeral will be held privately."

