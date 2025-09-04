Dónde y cuándo será el velatorio de Giorgio Armani
El diseñador será despedido en Milán con una cámara ardente abierta al público en el Armani Teatro. Los funerales, en cambio, se realizarán en la intimidad familiar.
El mundo de la moda atraviesa horas de conmoción tras la muerte de Giorgio Armani, figura clave en la historia del diseño y referente absoluto del estilo italiano. El creador de la marca que lleva su apellido falleció este jueves a los 91 años en Milán, ciudad que lo adoptó como propio y desde donde construyó un imperio que trascendió fronteras y redefinió la elegancia contemporánea.
Según lo confirmado oficialmente, el velatorio de Armani se llevará a cabo en el Armani Teatro, ubicado en via Bergognone 59, Milán, donde se montará la tradicional cámara ardente. Allí, el público podrá rendirle homenaje los días sábado 6 y domingo 7 de septiembre, entre las 9 y las 18 horas. En tanto, los funerales se realizarán de manera privada, de acuerdo con la voluntad expresada en vida por el diseñador.
La magnitud de su figura quedó reflejada en la decisión del ayuntamiento milanés de declarar el lunes 8 de septiembre como jornada de duelo municipal, un gesto que da cuenta del impacto de Armani no solo en el plano cultural y económico, sino también en la identidad de la ciudad que lo vio crecer. Las banderas en los edificios públicos estarán a media asta y se prevén actos en su memoria.
Nacido en 1934 en Piacenza, Armani fundó su firma en 1975 y rápidamente se convirtió en sinónimo de sofisticación. Su visión de líneas puras y cortes impecables marcó un antes y un después en la moda internacional, conquistando tanto a celebridades como a la industria del cine y el deporte. Más allá de la alta costura, expandió su universo hacia perfumes, mobiliario, gastronomía y hasta la hotelería de lujo.
La noticia de su fallecimiento tuvo repercusión mundial. Presidentes, artistas y colegas de la moda lo despidieron con mensajes que destacaron su talento, su disciplina y el legado que deja. “Era el rey de la moda italiana, un innovador que supo mantenerse fiel a sí mismo”, señalaron desde la Cámara Nacional de la Moda de Italia.
