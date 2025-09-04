Dónde y cuándo será el velatorio de Giorgio Armani

La magnitud de su figura quedó reflejada en la decisión del ayuntamiento milanés de declarar el lunes 8 de septiembre como jornada de duelo municipal, un gesto que da cuenta del impacto de Armani no solo en el plano cultural y económico, sino también en la identidad de la ciudad que lo vio crecer. Las banderas en los edificios públicos estarán a media asta y se prevén actos en su memoria.