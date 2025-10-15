Drama de alta tensión: la serie de Netflix de 10 capítulos subida de tono que no podés dejar de ver

De qué trata "Diario de un gigoló"

Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie de 10 capítulos Diario de un Gigoló, con contenido subido de tono, sigue la vida de un gigoló cuya existencia perfecta comienza a derrumbarse cuando se involucra en los conflictos familiares de una clienta. Al romper la regla más importante de su trabajo, que es no enamorarse, se enfrenta a situaciones complejas que mezclan pasión, traición y dilemas morales.