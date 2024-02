"Dune: parte dos": Denis Villeneuve combina exotismo con una exhibición del arte moderno épico

Sé que hablar de la primera película de "Dune" como una de las más aburridas que vi en mi vida quizás genera mucha controversia y malestar. Pero, antes de que sólo se queden con ese comentario, tengo que decir que eso me favoreció para la segunda cinta, la cual me llevó al cine con ninguna expectativa, pero me dejó fascinada. ¿Por qué? Porque Denise Villeneuve supo conseguir que, en este film, el mayor atributo esté en la filmografía con una excelencia pura a nivel edición, producción y fotografía.