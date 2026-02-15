Nicolás Furtado conmueve en Netflix con "Goyo": de qué trata la elogiada película argentina

Ella atraviesa una crisis personal y afectiva que la llevó a perder la fe en el amor. El vínculo inesperado entre ambos abre la puerta a una historia cargada de ternura, descubrimiento y crecimiento emocional. La película no solo explora el enamoramiento, sino también la posibilidad de aceptar las diferencias y aprender nuevas formas de amar. Una historia delicada y conmovedora, con escenas que resaltan la sensibilidad del protagonista, su pasión por el arte y el vínculo creciente con Eva.

Reparto de "Goyo"

El elenco reúne a reconocidas figuras del cine y la televisión argentina:

Nicolás Furtado

Mayra Homar

Pablo Rago

Nancy Dupláa

Soledad Villamil

Milo Zeus Lis

Cecilia Roth

Las interpretaciones aportan profundidad a un relato que equilibra drama y esperanza, destacándose especialmente el trabajo de Furtado en un papel desafiante y emotivo.

Tráiler de "Goyo"