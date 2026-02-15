Nicolás Furtado conmueve en Netflix con "Goyo": de qué trata la elogiada película argentina
Interpreta a un guía de museo con Asperger que se enamora de una guardia. Un drama romántico e inclusivo con Nancy Dupláa, Pablo Rago y gran elenco.
La película propone un viaje emocional que aborda el amor, la inclusión y la mirada sobre las diferencias humanas. Con una narrativa íntima y actuaciones conmovedoras, se transformó en una de las opciones más elegidas dentro del género dramático.
Disponible en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España, se presenta como una película ideal para quienes buscan una historia romántica distinta, que celebra la empatía, la diversidad y la capacidad de conectar más allá de las diferencias.
De qué trata "Goyo"
En la historia, Nicolás Furtado interpreta a Goyo, un hombre con síndrome de Asperger —condición dentro del trastorno del espectro autista— que encuentra en el arte su forma de expresión y refugio. Culto, metódico y apasionado por la pintura, es un profundo admirador de Vincent van Gogh, cuyo estilo influye notablemente en su manera de pintar.
Goyo trabaja como guía en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, donde despliega su vasto conocimiento en Historia del Arte. Su rutina estructurada y previsible cambia por completo cuando conoce a Eva, una nueva guardia de seguridad del museo.
Ella atraviesa una crisis personal y afectiva que la llevó a perder la fe en el amor. El vínculo inesperado entre ambos abre la puerta a una historia cargada de ternura, descubrimiento y crecimiento emocional. La película no solo explora el enamoramiento, sino también la posibilidad de aceptar las diferencias y aprender nuevas formas de amar. Una historia delicada y conmovedora, con escenas que resaltan la sensibilidad del protagonista, su pasión por el arte y el vínculo creciente con Eva.
Reparto de "Goyo"
El elenco reúne a reconocidas figuras del cine y la televisión argentina:
-
Nicolás Furtado
-
Mayra Homar
-
Pablo Rago
-
Nancy Dupláa
-
Soledad Villamil
-
Milo Zeus Lis
-
Cecilia Roth
Las interpretaciones aportan profundidad a un relato que equilibra drama y esperanza, destacándose especialmente el trabajo de Furtado en un papel desafiante y emotivo.
Tráiler de "Goyo"
