El besazo de Dai Fernández a Nico Vázquez en los Premios ACE: "Amo lo que hacemos"
El protagonista de Rocky se llevó dos premios, incluyendo el de Oro y aprovechó el momento para festejar con su pareja. Los detalles de la victoria.
La reciente entrega de los Premios ACE se transformó en un escenario de profunda sensibilidad para Nico Vázquez. Lo que comenzó como una nominación por su labor en la obra Rocky, terminó convirtiéndose en una marea de reconocimientos que escaló hasta la obtención del máximo galardón de la noche: el ACE de Oro. Sin embargo, más allá de las estatuillas, el actor se permitió mostrarse vulnerable, dedicando sus triunfos a los afectos que lo sostienen y sellando la velada con un gesto romántico hacia Dai Fernández, a quien besó frente a los presentes en una clara muestra de su presente sentimental.
Al subir a recibir su primer reconocimiento en la categoría de Drama o Comedia Dramática, el artista reflexionó sobre las etiquetas en la industria y el esfuerzo por romper el molde del comediante tradicional. “Toda mi carrera me la pasé haciendo comedia. Es muy difícil cuando lamentablemente quedamos encasillados los actores en un rol”, admitió con franqueza. Ante esta barrera, reveló su estrategia para evolucionar: “Tuve que empezar a producirme yo mismo para convocarme. Es un chiste, ¿eh?”, bromeó, para luego sentenciar: “Amo lo que hacemos”.
Vázquez no quiso que el éxito se leyera como un logro individual, sino como el resultado de una maquinaria colectiva que define como una hermandad. Según sus palabras, el proyecto de Rocky trasciende la puesta en escena para convertirse en un mensaje de persistencia. “Es una obra que habla de caerse y levantarse”, explicó, invitando al auditorio a conectar con sus propias batallas personales: “Si bajo y les pregunto a ustedes si alguna vez les pasaron cosas en la vida buenas, malas o más o menos, todos tienen una historia para contar”.
El momento de mayor tensión emocional en su discurso inicial fue la dedicatoria a Gustavo Yankelevich, destacando su fortaleza tras la pérdida de su nieta. “A él le tocaba otra vez una pérdida muy grande y tenía que demostrar una vez más que es Rocky”, expresó conmovido, cerrando con una reflexión sobre la continuidad de la vida: “Se puso de pie y seguimos. Seguimos sonriendo y seguimos viviendo en este plano por los que no están”.
Cuando llegó el momento de recibir el ACE de Oro, la sorpresa y la mística se apoderaron del actor. Vázquez vinculó este hito directamente con la memoria de su hermano, Santiago, cuya fecha de cumpleaños coincidía con las horas posteriores a la ceremonia. “El que me conoce sabe cómo creo en las señales. En unas horas nada más es el cumpleaños de mi hermano Santi”, relató con la voz entrecortada, añadiendo: “Es increíble… una señal de él acompañándome”.
En un estado de honestidad brutal, Nico confesó la importancia de esa presencia espiritual en sus logros: “No hubiera podido lograr ni la mitad de cosas que me pasan en la vida si no fuera por él, que lo siento al lado mío todo el tiempo”. Esta conexión íntima se mezcló con su pasión por las tablas, comparando su deseo de actuar con el anhelo ajeno por las vacaciones. “Muchas veces escucho que hay gente que dice ‘no veo la hora de ir a la playa’… y yo cuando me alejo del escenario digo ‘no veo la hora de subirme de vuelta’”, graficó con pasión.
Finalmente, en diálogo con Teleshow, el actor repasó sus orígenes y cómo su familia fue el primer público de sus juegos infantiles. “Me emocioné mucho. Mi familia, siempre mis padres, mis abuelos… iban a ser parte de mi discurso. Hacíamos las escenas los viernes adelante del sillón de ellos”, recordó con nostalgia.
Vázquez también se tomó un momento para destacar la relevancia de la plaza teatral argentina a nivel mundial, señalando que la producción de Rocky atrajo miradas de diversas capitales europeas. “Muchas veces hablamos de lo que vamos a ver afuera… y ahora nos pasó que vinieron de Alemania, de Londres, de España a ver qué pasaba acá”, concluyó, cerrando una noche donde lo profesional y lo humano se fundieron en un solo abrazo: “Nunca estuve tan nervioso… nunca estuve tan humano. Me siento muy feliz. Hace mucho que no me sentía así”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario