El besazo de Dai Fernández a Nico Vázquez en los Premios ACE: "Amo lo que hacemos"

En un estado de honestidad brutal, Nico confesó la importancia de esa presencia espiritual en sus logros: “No hubiera podido lograr ni la mitad de cosas que me pasan en la vida si no fuera por él, que lo siento al lado mío todo el tiempo”. Esta conexión íntima se mezcló con su pasión por las tablas, comparando su deseo de actuar con el anhelo ajeno por las vacaciones. “Muchas veces escucho que hay gente que dice ‘no veo la hora de ir a la playa’… y yo cuando me alejo del escenario digo ‘no veo la hora de subirme de vuelta’”, graficó con pasión.

Dai Fernández Nico Vázquez RSFotos

Finalmente, en diálogo con Teleshow, el actor repasó sus orígenes y cómo su familia fue el primer público de sus juegos infantiles. “Me emocioné mucho. Mi familia, siempre mis padres, mis abuelos… iban a ser parte de mi discurso. Hacíamos las escenas los viernes adelante del sillón de ellos”, recordó con nostalgia.

Vázquez también se tomó un momento para destacar la relevancia de la plaza teatral argentina a nivel mundial, señalando que la producción de Rocky atrajo miradas de diversas capitales europeas. “Muchas veces hablamos de lo que vamos a ver afuera… y ahora nos pasó que vinieron de Alemania, de Londres, de España a ver qué pasaba acá”, concluyó, cerrando una noche donde lo profesional y lo humano se fundieron en un solo abrazo: “Nunca estuve tan nervioso… nunca estuve tan humano. Me siento muy feliz. Hace mucho que no me sentía así”.