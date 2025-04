El bizarro momento de Yuyito González con un muñeco que emula a Javier Milei: "Que se besen"

Sin embargo, este no fue el único episodio destacable de la jornada, dado que la conductora encabezó un bizarro momento, al mostrar dos muñecos que emulan la figura suya y del presidente Javier Milei: "Cuántas cosas que han dicho sobre mí en el verano, chicos, no voy a dar nombres de nadie, pero me han dado... y, sobre todo, siempre poniendo en dudas las cosas del amor. A ver si con esto se quedan más tranquilos...", comenzó indicando Yuyito y procedió a mostrar los muñecos en cuestión.