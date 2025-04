El conmovedor mensaje de Juan Otero en apoyo a su mamá: "Hay Flor Peña para rato"

Afectada por ser mencionada en un delito tan terrible, Peña asistió a LAM (América) este jueves, donde le brindaron el espacio para hacer su descargo. La actriz fue acompañada por su hijo, quien se mantuvo detrás de cámaras, aunque sí se expresó públicamente en redes sociales.

En su cuenta de X (antes Twitter) subió una imagen del momento en que Flor estaba al aire en el ciclo de Ángel de Brito y escribió: "Lo que se la está bancando esta luchadora como es mi vieja no tiene nombre. ¿Alguno de todos ustedes twitteros libertarios se anima a pararse así y decir las cosas de frente? No lo creo. Sigan intentando bajarla que hay Flor Peña para rato".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/juanoterook/status/1913032384850620728&partner=&hide_thread=false lo que se la está bancando está luchadora como es mi vieja no tiene nombre. Alguno de todos ustedes twiteros libertarios se anima a pararse así y decir las cosas de frente? no lo creo. Sigan intentando bajarla que hay flor peña para rato.#LAM #FLORENCIAPEÑA pic.twitter.com/1JfUlezftQ — Juan Otero (@juanoterook) April 18, 2025

En tanto, en Instagram, el joven publicó la misma imagen con un mensaje similar: "¡Gracias a todos por los mensajes! @flor_de_p sos súper valiente. Te amo y admiro por la fortaleza y la forma en la que te plantás ante las injusticias que suceden. No te merecés nada de todo esto ni mucho menos. Te amo", junto a un emoji de corazón.

Cabe señalar que Flor Peña habló de sus hijos en LAM y de cómo esto podía afectarlos: "Yo soy una persona controversial y picante, y me banco el juego. Me banco el vuelo de ser como soy y las cosas que digo. Peor hay algo que me ha atravesado y es mi honestidad. Yo soy honesta, y cuando se meten con cosas que no solo me dañan a mí, porque yo tengo tres pibes, dos escolarizados", se quejó la actriz, visiblemente enojada y conmovida.