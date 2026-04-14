"El diablo viste a la moda 2": Disney+ transmitirá en vivo la avant premiere global
Con su estreno programado para el 30 de abril, "El diablo viste a la moda" celebrará una inmensa avant premiere en Nueva York. Los detalles.
La industria del cine y el mundo de la alta costura se preparan para uno de los hitos más esperados de la temporada. Disney+ ha confirmado que llevará a las pantallas de sus suscriptores, de forma global y en su idioma original, la cobertura exclusiva de la alfombra roja de EL DIABLO VISTE A LA MODA 2. Esta producción de 20th Century Studios promete una velada cargada de sofisticación, permitiendo que la audiencia disfrute de una ubicación privilegiada en un evento que suele estar reservado para la élite de Hollywood.
La cita tendrá lugar el próximo lunes 20 de abril y el escenario elegido es el emblemático Lincoln Center de Nueva York. Este despliegue servirá como antesala oficial para celebrar el inminente desembarco de la secuela en las salas de cine de todo el mundo.
La transmisión en vivo se iniciará a las 6:30 p. m., ofreciendo una experiencia inmersiva que busca trasladar la emoción y el brillo de un estreno de gran magnitud directamente a los dispositivos de los usuarios. La propuesta no se limita a la observación pasiva; los suscriptores podrán ser testigos de la llegada de las figuras más relevantes, apreciar las tendencias de diseño que desfilarán por la pasarela y acceder a entrevistas exclusivas con los protagonistas.
Para aquellos que no puedan seguir el minuto a minuto, la plataforma ha dispuesto que, una vez concluida la transmisión, el material permanezca disponible en su catálogo para revivir los momentos más destacados y las sorpresas que deparará la noche neoyorquina.
El evento contará con una lista de asistentes que reafirma la relevancia de esta continuación. Entre las celebridades que caminarán por la alfombra roja se encuentran figuras icónicas del elenco original y nuevas incorporaciones, tales como:
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Elenco principal: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.
Nuevas figuras y equipo creativo: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Caleb Hearon, Helen J. Shen.
Detrás de escena: El director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna.
La expectativa por ver nuevamente a este grupo reunido es altísima, considerando que cada detalle de la vestimenta y la puesta en escena ha sido diseñado bajo estándares de alta costura. Mientras el reloj corre hacia el estreno de la secuela, Disney+ invita a su comunidad a reencontrarse con el fenómeno cultural original, ya que la primera entrega de EL DIABLO VISTE A LA MODA se encuentra disponible en la plataforma para quienes deseen refrescar la historia de la moda más famosa del cine.
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