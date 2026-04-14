"El diablo viste a la moda 2": Disney+ transmitirá en vivo la avant premiere global

La industria del cine y el mundo de la alta costura se preparan para uno de los hitos más esperados de la temporada. Disney+ ha confirmado que llevará a las pantallas de sus suscriptores, de forma global y en su idioma original, la cobertura exclusiva de la alfombra roja de EL DIABLO VISTE A LA MODA 2. Esta producción de 20th Century Studios promete una velada cargada de sofisticación, permitiendo que la audiencia disfrute de una ubicación privilegiada en un evento que suele estar reservado para la élite de Hollywood.