El drástico cambio de look de Florencia Regidor tras su ruptura con Nicolás: "Nueva era"

“Nueva era, mi amor, volví al castaño y de la mano de un amigo", dijo en el video que subió. En el mismo, muestra desde el armado de la tintura hasta su resultado final.

De esta manera, la joven volvió a teñirse de morocha, color de pelo que ya había tenido antes y que, en muchas ocasiones, en las redes le pedían que vuelva a tenerlo. Además, bromeó: "El rubio pasó de moda".

Lejos de quedar ahí, la influencer fue por más y dejó un pícaro mensaje, en esta nueva etapa de su vida. “Ahora solo falta que me saquen a bailar”. Esta frase, que hace referencia a la “La morocha”, el hit cuartetero de Luck Ra y BM.

El posteo de Regidor no tardó en viralizarse y recibir cientos de likes y comentarios al respecto. "Flor Regidor morocha, ganamos", "Pegó glow up", "¡Que lindaaaa! Flor, me estoy muriendo, ¿por qué nos haces esto?", "De infartooo, que se quiera cortar los huev*s el infiel", "Está confirmadísimo que cuando nos rompen el corazón nos teñimos el pelo", fueron algunas de las palabras que dejaron su fanáticos en las publicaciones.

Furia convocó a un "apagón" para que sus seguidores no vean los Martín Fierro

Tras manifestar su enojo por no ser invitada a los premios Martín Fierro que se llevarán a cabo este lunes 9 de septiembre, Juliana 'Furia' Scaglione resolvió pedirle a sus seguidores que realicen un "apagón" para que baje la cantidad de espectadores de la gala de la televisión que emitirá Telefe, en esta oportunidad.

La insólita iniciativa de la ex Gran Hermano radica en la molestia mencionada anteriormente pero, además, en su pésima relación con las autoridades del canal de las pelotas tras la rescisión de su contrato. Si bien, la polémica exjugadora aseguró en varias oportunidad que se fue "en buenos términos", todo parece indicar exactamente lo contrario.

Tanto es así, que ahora Juliana le pidió a los 'furiosos' que no vean los reconocidos premios de la TV argentina: "¡Lunes apagón!", escribió este sábado en su cuenta de X, para dar la directiva a sus fanáticos. ¿Le harán caso?

furia apagón mf.jpeg