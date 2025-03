El fin del Amor: cuándo se estrena y de qué se trata la temporada 2 de la serie de Lali Espósito

efda

Cuándo se estrena la temporada 2 de "El fin del Amor"

16 de abril

Sinopsis oficial de la temporada 2 de "El fin del Amor"

En esta temporada, Tamara, interpretada por Lali Espósito, alcanza el éxito y el prestigio con que siempre soñó tras la publicación de su libro El Fin del Amor. Sin embargo, su felicidad se ve empañada por el proceso judicial que sigue a la muerte de su padre y por un interés amoroso inesperado.

El elenco de la temporada 2 de "El fin del Amor"

Lali Espósito (Sky Rojo, Permitidos) protagoniza y se desempeña como productora ejecutiva junto a Erika Halvorsen (La Persuasión, Pequeña Victoria, Amar Después de Amar) y Tamara Tenenbaum (El Comandante Fort). También forman parte del elenco Verónica Llinás (La Odisea de los Giles, Historia de un Clan), Vera Spinetta (Las Bellas Almas de los Verdugos, El Reino, Soledad), Julieta Zapiola (La Estrella que Perdí, Implosión), Daniel Hendler (El silencio de Marcos Tremmer, División Palermo), Alejandra Flechner (Envidiosa, Puan, Argentina, 1985), Mariana Genesio Peña (Historias Migrantes, El Marginal, Pequeña Victoria), Candela Vetrano (Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Número Oculto), Brenda Kreizerman (No Me Rompan, Showroom), Martina Campos (Acusada, Señores Papis), Andrés Gil (Limbo, Monzón, El Amor es Más Fácil), Lorena Vega (Envidiosa, Retratos del Apocalipsis, Las hermanas fantásticas), Martín Rechimuzzi (LOL: Last One Laughing Argentina, Tarde Baby) y Alejandro Tantanian (Doce Casas, Tierra de los Padres).

Primer tráiler oficial de la temporada 2 de "El fin del Amor"