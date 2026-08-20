El inesperado reclamo de Silvina Escudero por la serie de Moria Casán: "Eso también es mío"
Silvina Escudero reclamó como propio parte del histórico monólogo de Moria Casán y contó que escribió a la producción de la serie, pero no recibió respuesta.
El estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán no solo generó repercusiones por la historia de la diva. También hizo que algunas personas vinculadas con distintos episodios de su trayectoria salieran a hablar. Entre ellas apareció Silvina Escudero, quien planteó un particular reclamo por uno de los momentos más recordados de la televisión argentina.
La modelo fue una de las protagonistas del enfrentamiento que mantuvo con Moria durante Bailando por un Sueño y consideró que el famoso monólogo que surgió de aquella discusión no puede atribuirse únicamente a La One. Según explicó, tanto las frases que quedaron en la memoria colectiva como el apodo "Escupidero" están ligados a una situación que ella también protagonizó.
El reclamo de Escudero se suma a otros cuestionamientos que surgieron después del estreno de la biopic. La hija de Luis Vadalá y el hijo de Jorge Porcel también expresaron su disconformidad con determinados aspectos de la producción.
Durante su participación en Polémica en el Bar, Silvina explicó que había tenido contacto con el equipo de la serie, aunque el intercambio no terminó como esperaba. "Siempre fui bravísima y lo sigo siendo. Me escribieron de la serie, contesté y me clavaron el visto hace algunos meses. Por supuesto que me molesta", contó.
La modelo recordó, además, el impacto que tuvo aquel enfrentamiento en su vida y remarcó que con el paso del tiempo pudo recomponer su relación con Moria. Sin embargo, sostuvo que el episodio también forma parte de su propia historia.
En medio de la charla, Mariano Iúdica destacó la trascendencia que tuvo aquel momento para la carrera de Moria y afirmó: "Moria quedó para siempre". Escudero, lejos de coincidir por completo, respondió: "De Moria y de Silvina Escudero. No es de Moria, es de Escudero Silvina, que estoy yo, ahí".
La mediática volvió a explicar su postura y destacó que, pese a aquel recordado enfrentamiento, su relación actual con la diva es buena: "Está hablando de mí, es un momento de mi vida. Esto fue hace 18 años. Volví a trabajar con Moria y es re buena compañera. En mi adultez, laburé un montón con ella, me llevo muy bien con Moria", explicó la mediática.
El origen del famoso "Escupidero" de Moria Casán
El episodio ocurrió en noviembre de 2011, cuando ambas coincidieron en el programa conducido por Marcelo Tinelli. En aquella oportunidad, Escudero cuestionó a Moria y a Aníbal Pachano por comentarios vinculados con su vida personal. La discusión fue subiendo de tono hasta que la diva respondió con una de sus clásicas intervenciones.
En medio del intercambio, Moria lanzó: "No me vengas a dar lecciones de moral, atrevida". La tensión continuó y, ante las interrupciones, apareció otra de las frases que con el tiempo se transformaría en un clásico: "El decorado se calla, atrevidos, mal educados. Y si estoy hablando, no me interrumpen".
Escudero intentó bajar el tono de la discusión y recordó la admiración que sentía por Moria, pero la respuesta de la diva fue contundente: "No me interesa que me admires ni lo que me digas. Estamos en un jurado. No me interesa. No te lo creo. ¡No mientas, Silvina Escupidero! No mientas. Y no metas a tu abuela muerta que nadie le faltó el respeto, ridícula".
Aquel enfrentamiento terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de la televisión y dio origen a un apodo que quedó asociado a Escudero. Ahora, casi 15 años después, la modelo volvió a poner el episodio sobre la mesa a raíz de la serie dedicada a la vida de Moria.
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