El irónico posteo de Peter Lanzani tras su internación de urgencia: "Pity news"

Con esa publicación, Lanzani confirmó que la cirugía resultó satisfactoria y que recibió el alta médica, por lo que continuará la recuperación de manera ambulatoria.

Su entorno profesional también respaldó esa información y señaló que el actor se encuentra en buen estado general y enfocado en descansar.

El actor de 35 años debió ser internado el pasado domingo tras presentar un cuadro que requirió atención médica urgente. La situación generó preocupación inicial, aunque la rápida intervención permitió controlar su estado de salud sin mayores complicaciones.

Tras la intervención, el actor regresó a su casa para continuar allí con la recuperación. Al momento de la operación, Lanzani no se encontraba en rodaje. “Mañana puede que retome alguna de sus actividades”, indicó esta mañana su manager a este medio, aunque ello dependerá de la evolución y de las indicaciones médicas.

Según indicaron desde su representación, la idea es que retome sus compromisos de trabajo de forma progresiva, siempre de acuerdo con la evolución postoperatoria y las indicaciones médicas.