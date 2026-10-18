El lujoso yate que adquirió Lionel Messi: cuatro camarotes, sauna y espacio para motos acuáticas

La estrategia comercial detrás de MIM Ocean

La embarcación llevará el nombre MIM Ocean 10 y se incorporará al proyecto que Messi desarrolla junto con Med Cat Yachts, compañía especializada en el alquiler de yates. La propuesta surgió de una asociación entre el futbolista, MIM Hotels —su cadena hotelera— y la firma dedicada al negocio náutico, según detalla el sitio oficial de MIM Ocean.

La flota ya cuenta con una oferta de hasta tres catamaranes Bali 5.4, que se alquilan con tripulación y servicios personalizados. La ubicación de las embarcaciones cambia de acuerdo con la temporada: durante el verano europeo operan desde las islas Baleares, mientras que entre diciembre y abril se trasladan al Caribe y las Bahamas. Además, la compañía ofrece travesías de más de siete días por destinos como Córcega y Cerdeña.

La relación entre Messi y Sunreef Yachts también tuvo una expresión pública por parte del jugador. En una declaración publicada por el portal polaco Trojmiasto.pl, manifestó: “Me da mucha alegría formar parte de la familia Sunreef. A mi familia y a mí siempre nos ha gustado pasar tiempo en el mar cuando se presenta la oportunidad. Los yates de Sunreef tienen un estilo y unas características de equipamiento que valoro mucho y que encajan perfectamente con mis expectativas. Estoy deseando probar el Ultima 88”.

Las tarifas para alquilar el catamarán

El nuevo barco estará disponible para alquiler con precios que variarán según la época del año. Las tarifas difundidas por Med Cat Yachts establecen un costo semanal de 78.000 euros en temporada baja. Para los meses de junio y septiembre, el valor será de 88.000 euros, mientras que durante julio y agosto llegará a los 95.000 euros por semana.

La capacidad máxima será de diez pasajeros, acompañados por un equipo de cuatro profesionales: capitán, anfitriona, cocinero y marinero. La experiencia incluirá el uso de motos acuáticas, equipamiento para deportes en el agua y espacios exteriores adaptados para descansar o compartir reuniones en un entorno privado.

El vínculo con el astillero también conecta al argentino con otras figuras reconocidas del deporte internacional. Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Fernando Alonso, Nico Rosberg y Robert Lewandowski forman parte de la lista de clientes y embajadores vinculados con Sunreef Yachts.

El presente deportivo de Messi en Estados Unidos

La inversión náutica coincide con otro resultado destacado del delantero en la Major League Soccer. El argentino anotó por duplicado en el triunfo de Inter Miami por 3-1 frente a Atlanta United, alcanzó los 936 goles oficiales en su carrera y ayudó a sostener al equipo en el segundo lugar de la Conferencia Este.

Germán Berterame fue el encargado de abrir el marcador cerca del final del primer tiempo. Ya en la segunda mitad, Atlanta tuvo una posibilidad de empatar por intermedio de Miguel Almirón, pero Messi terminó inclinando el encuentro a favor del conjunto de Miami.

El primer gol del capitán llegó luego de recibir la pelota en la zona central del campo y avanzar hacia el área rival. En combinación con Berterame, encontró el espacio para superar al arquero Lucas Hoyos con una definición entre sus piernas y poner el 2-0.

Apenas cuatro minutos más tarde, Luis Suárez participó en la jugada que terminó con el segundo tanto del argentino. Messi volvió a progresar desde el mediocampo, superó la marca de Júnior Alonso y quedó frente a Hoyos. Con un remate cruzado junto al segundo palo, estableció el 3-0. En los últimos minutos, Fafa Picault convirtió un penal para Atlanta United y selló el resultado definitivo.