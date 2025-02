El mensaje de un desconocido que sorprendió a Ángel de Brito: "Soy tu hijo, en serio"

Además, añadió un pedido insólito: "Quiero que me compres todo. TODO. Todo lo que yo pida. En la escuela voy muy bien, saqué todos 10 el año pasado. Así que tenés un hijo inteligente. Pero ¿por qué nos abandonaste?".

Lejos de tomarse en serio el mensaje, De Brito reaccionó con ironía y desestimó la versión.

hijo de brito

Ángel de Brito y su postura sobre la paternidad

El conductor de LAM ha sido claro en varias ocasiones sobre su decisión de no tener hijos. En una reciente entrevista, reafirmó que nunca sintió el deseo de ser padre y que, de haberlo considerado, habría optado por la subrogación de vientre. "No me surge la necesidad", aseguró.

Además, destacó que respeta a quienes eligen la paternidad, pero él prefiere enfocarse en su carrera y vida personal sin esa responsabilidad que, de a momentos, conlleva reacomodar la vida a la presencia de un niño, o bien, renunciar a ciertos pendientes en la agenda en pos de cuidar de un menor.

Su postura expuesta tras los mensajes de un desconocido que asegura ser su hijo generó debate en redes, donde algunos lo apoyaron por su sinceridad y otros criticaron su falta de interés en formar una familia.